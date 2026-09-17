Los nutricionistas lo confirman: "La mejor merienda para saciar el hambre no lleva embutidos ni pan, sino humus y zanahoria"

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Las claves Generado con IA La combinación de humus y zanahoria es considerada por nutricionistas como la mejor merienda para saciar el hambre, superando a bocadillos tradicionales con pan y embutidos. Esta merienda vegetal ofrece un perfil nutricional superior, aportando fibra y proteína vegetal que estabilizan los niveles de glucosa y generan sensación de saciedad. Las zanahorias aportan betacarotenos y antioxidantes, mientras que el humus suma minerales esenciales y grasas saludables, convirtiéndolo en un tentempié completo y cardioprotector. Es una opción práctica, fácil de personalizar y transportar, ideal para llevar a la oficina, universidad o gimnasio, y ayuda a llegar con apetito y ligereza a la cena.

La "fusión" de humus y zanahoria se ha consolidado como la merienda ideal según los nutricionistas, superando a opciones tradicionales como los bocadillos tradicionales y de toda la vida con jamón y otros embutidos. Aunque no son mala opción, ni mucho menos.

El cambio de paradigma en el picoteo de la tarde se debe a que la mezcla de legumbres y hortalizas crudas ofrece un perfil nutricional excelente. Mientras que el pan blanco y los procesados cárnicos aportan grasas saturadas y harinas refinadas que provocan picos de azúcar, esta alternativa vegetal proporciona energía sostenible sin pesar en la digestión.

El gran secreto de este tentempié reside en su extraordinario poder saciante, regulado por dos componentes clave: la fibra y la proteína vegetal. El humus, elaborado a base de garbanzos y pasta de sésamo, aporta una dosis notable de proteínas que ralentizan la digestión y estabilizan los niveles de glucosa.

Y la zanahoria, por su parte, actúa como un vehículo perfecto, obligando a realizar una masticación activa que ayuda a esa sensación de plenitud, evitando los atracones antes de la cena y permitiendo que podamos llegar a esa última comida con hueco en el estómago.

Un combo perfecto

Lo mejor de esta merienda es que funciona como una auténtica bomba de nutrientes esenciales para el organismo, por lo que es muy completa. Las zanahorias son ricas en betacarotenos -que proporcionan vitamina A-, antioxidantes que protegen la salud ocular y hasta mejoran la piel.

El humus, por otro lado, complementa la comida al aportar minerales fundamentales como el hierro, el fósforo y el magnesio, además de grasas saludables cardioprotectoras provenientes del aceite de oliva y el sésamo.

Los expertos destacan además la practicidad y versatilidad de esta opción dentro de un estilo de vida saludable. Es una alternativa sumamente fácil de transportar en recipientes herméticos, apta para llevar a la oficina, la universidad o al gimnasio incluso para comer después de entrenar.

Permite también una gran variedad de personalizaciones caseras, ya que el humus se puede enriquecer con especias como el comino o el pimentón, o incluso elaborarse con remolacha o aguacate, manteniendo siempre su base ligera y nutritiva.

Al final, la merienda debe ser simplemente una especie de "introducción" para la cena: debe ser una ingesta que nos aporte pero que no nos llene del todo para poder cenar bien y con el estómago sin estar a punto de reventar, puesto que eso puede llevar a pasar una muy mala noche.