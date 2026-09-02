Lucía Aguado, entrenadora: "Las rutinas de pierna para mujeres no te preparan ni para el deporte ni para la vida real"

Las claves

Las claves Generado con IA Lucía Aguado, entrenadora y ex culturista, advierte que las rutinas de pierna tradicionales en mujeres no preparan adecuadamente para el deporte ni la vida real. Aguado recomienda complementar los ejercicios de fuerza en gimnasio con entrenamientos que incluyan explosividad, saltos, aterrizajes y velocidad. Destaca la importancia de trabajar la movilidad y funcionalidad del tren inferior para mantener independencia y libertad de movimiento con el paso de los años. La entrenadora subraya que las mujeres, al envejecer, pierden más fibras rápidas y deben priorizar ejercicios que potencien la explosividad y la fuerza funcional.

Entrenar en el gimnasio es perfecto y mejora mucho la salud, potenciando la musculatura, la fuerza y la resistencia, además de la coordinación en determinados ejercicios, pero existe una manera mejor de explotar el verdadero potencial de nuestras piernas.

Lucía Aguado, entrenadora personal, ex culturista y experta en deporte, defiende la necesidad de evitar el desequilibrio muscular crónico en salas de musculación. Es decir, que hay que complementar los ejercicios de fuerzas aislados en gimnasios con otro tipo de ejercicios para trabajar adecuadamente -en este caso- el tren inferior.

No es que entrenar en un gimnasio esté mal como tal, en absoluto, pero para tener una forma física propia de un atleta se necesita algo más, como señala la también conocida como Saiyan Kiwi a través de sus redes sociales.

"No es que este enfoque esté mal [refiriéndose a realizar los clásicos ejercicios de sentadilla, extensión de cuádriceps, etc], pero si lo que quieres son unas piernas completas y funcionales para cualquier deporte (y para la vida) te dejas algo importante", comenta.

Es fundamental cuidar las piernas

"Tus piernas están hechas para absorber y redirigir la fuerza, controlar tu pelvis, acelerar, frenar y cambiar de dirección. Cuando lo piensas así, la mayoría de entrenamientos de piernas se te quedan cortos, porque no te preparan ni para el deporte ni para la vida", explica.

"Además, con la edad las mujeres perdemos más fibras rápidas y por eso es más importante aún que nosotras entrenemos la explosividad, saltos, aterrizajes, velocidad, etc", añade.

Si bien es cierto que la misma profesional indica que los ejercicios de fuerza son necesarios para mantener una buena salud, también en el tren inferior, es necesario y muy bueno complementar dichos programas con sesiones donde se exploten otro tipo de funciones, más propias del cardio y de los atletas y deportistas de élite.

El tren inferior, por norma general, se suele descuidar un poco más en los gimnasios y es por ello por lo que expertas como Aguado hacen hincapié en cuidar al máximo de las piernas, puesto que el final es lo que nos permite movernos y tener libertad con el paso de los años.

De hecho, los profesionales del deporte sostienen que tener una buena movilidad en las piernas es lo que, llegados a la tercera edad, nos permite estar fuertes de verdad y tener independencia absoluta. De modo que, sí o sí, hay que cuidar el tren inferior con todo tipo de actividades.