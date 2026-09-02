Los entrenadores coinciden: "A partir de los 50 años hay que tomar 7 huevos para mantener la masa muscular"

Un hombre de 50 años con cartón de huevos Archivo

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de los 50 años, la pérdida de masa muscular (sarcopenia) se acelera y afecta la movilidad y longevidad. Expertos recomiendan consumir entre 4 y 7 huevos a la semana para mantener la masa muscular en adultos mayores de 50 años. El huevo aporta proteínas de alto valor biológico y la yema es rica en vitamina D, esencial para la salud ósea y muscular. Incorporar huevos en la dieta y realizar ejercicio de fuerza son claves para frenar el deterioro físico y ganar independencia en la madurez.

Cumplir medio siglo marca un punto de inflexión invisible en nuestro cuerpo.

A partir de los 50 años, la báscula puede seguir marcando exactamente lo mismo, pero nuestra composición corporal cambia.

El responsable tiene nombre clínico: sarcopenia. Este proceso natural de pérdida de masa y fuerza muscular es el mayor ladrón de vitalidad en la madurez y, si no se frena, impacta directamente en nuestra movilidad y longevidad.

Ante este desafío, expertos en envejecimiento activo, nutricionistas y entrenadores personales han llegado a un consenso innegable.

Más allá del indispensable entrenamiento de fuerza, hay un pilar nutricional que debe ser protagonista en tu cocina, el huevo.

Durante décadas, el huevo fue injustamente demonizado por su supuesta relación con el colesterol.

Sin embargo, la ciencia médica moderna y los especialistas en longevidad han desmontado este mito, devolviendo a este alimento al lugar que merece en la dieta de los mayores de 50 años.

¿Cuántos huevos hay que tomar a los 50 años?

Las proteínas son esenciales para regenerar el tejido muscular. El huevo aporta proteína de altísimo valor biológico, conteniendo todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo.

Entre ellos destaca la leucina, el interruptor natural que "enciende" la creación de un nuevo músculo después de hacer ejercicio.

Además, los entrenadores advierten sobre un error muy habitual en las dietas fitness: desechar la yema.

Los expertos recuerdan que es precisamente en la yema donde se concentra la vitamina D, un nutriente crucial a partir de los 50 años que protege la salud ósea, mejora la absorción del calcio y está directamente vinculado a un menor riesgo de debilidad muscular.

¿Cuál es la dosis ideal para proteger el tono muscular? La comunidad es clara al respecto.

Para adultos sanos que buscan frenar el deterioro físico y ganar fuerza, la recomendación se sitúa en hasta 7 huevos a la semana.

Especialistas como la farmacéutica y nutricionista Laura Salud avalan esta pauta dietética, aconsejando incorporar entre 4 y 7 huevos siempre que se acompañen de un estilo de vida activo y se combinen con abundantes vegetales.

Sustituir el clásico desayuno de tostadas o galletas por un par de huevos revueltos, o incluirlos cocidos en tus cenas tras una caminata a buen ritmo, es una de las estrategias antiedad más eficaces y económicas.

Si unes esta ingesta proteica al entretenimiento de resistencia, no solo sumarás años a tu vida, sino fuerza, independencia y salud a tus años.