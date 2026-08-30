David Céspedes, experto en longevidad: "Por encima de los 40 años hay que tomar sardinas, son el alimento más completo"

Las claves

Las claves Generado con IA David Céspedes, médico experto en longevidad, recomienda las sardinas como el alimento más completo para mayores de 40 años. Las sardinas aportan proteínas de alta calidad, omega 3, calcio, vitamina D, B12, yodo, creatina y coenzima Q10. Un experimento con consumo exclusivo de sardinas durante un mes mostró un aumento significativo de omega 3 sin carencias nutricionales. La alta biodisponibilidad del calcio en las espinas y la variedad de minerales convierten a las sardinas en un alimento clave para la salud a partir de los 40 años.

Con el paso de los años, la alimentación adquiere un papel cada vez más importante para cubrir determinadas necesidades nutricionales. Un médico experto en longevidad señala un alimento especialmente completo.

David Céspedes, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, sostiene que las sardinas reúnen una combinación excepcional de nutrientes y que pueden resultar especialmente interesantes para las personas mayores de 40 años.

Según explica en su cuenta de TikTok, este pescado azul proporciona proteína de altísima calidad, además de omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10 esenciales.

Precisamente, Céspedes destaca que algunos de estos nutrientes suelen encontrarse en niveles bajos en determinadas personas, especialmente a partir de los 40 años, una etapa en la que considera importante prestar atención.

El médico llega a plantear que las sardinas son un alimento tan completo que permitirían basar la alimentación casi exclusivamente en ellas durante un mes, siempre que se ajustase correctamente la ingesta de calorías.

Componentes importantes

Para respaldar esta afirmación, Céspedes menciona el experimento realizado por su compañero de investigación en Harvard, Nick Horbit, quien consumió sardinas durante un mes completo controlando únicamente sus calorías diarias.

Durante ese periodo, según el relato del especialista, los niveles de omega 3 aumentaron de forma muy significativa, mientras se mantenía una nutrición adecuada gracias a la composición nutricional de este pescado.

Las sardinas también destacan por aportar proteína y calcio procedente de sus espinas, además de vitamina D propia del pescado azul, un nutriente que Céspedes considera especialmente importante durante los meses de invierno.

El contenido mineral tampoco pasa desapercibido. Este alimento aporta selenio, magnesio, potasio, hierro y yodo, minerales que participan en funciones esenciales del organismo, entre ellas las relacionadas con la tiroides.

Otro de los puntos que subraya el médico es la elevada biodisponibilidad del calcio presente en la espina, una característica que convierte a las sardinas en una fuente especialmente interesante de este mineral.

En cuanto al omega 3, Céspedes plantea que quienes consumen sardinas con frecuencia podrían no necesitar suplementarlo en muchos casos, debido a la cantidad que aporta este pescado azul de forma natural.

Su propuesta parte, por tanto, de una idea sencilla: las sardinas concentran numerosos nutrientes relevantes en un único alimento, desde proteínas y grasas omega 3 hasta vitaminas y minerales esenciales.

Para Céspedes, esta combinación explica por qué las sardinas pueden ocupar un lugar destacado en la alimentación de las personas que superan los 40 años, especialmente por su variedad de nutrientes.