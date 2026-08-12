Los meteorólogos coinciden: "La posibilidad de una persona de ver un eclipse es nula, este caso es excepcional"

Las claves

Las claves Generado con IA España vivirá un eclipse solar total, el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo. El fenómeno recorrerá Galicia, el norte y centro peninsular, hasta las Islas Baleares, afectando al 40% del país. Se recomienda usar gafas homologadas para evitar daños oculares y buscar zonas elevadas para una mejor observación. Las autoridades han activado protocolos especiales por las condiciones del eclipse y se prevé colapso circulatorio en carreteras periféricas.

España se prepara para vivir un acontecimiento astronómico sin precedentes: un eclipse solar total. Se trata de un hecho único que ha revolucionado por completo al mundo, y es que tanto meteorólogos como expertos de la comunidad científica coinciden en que poder ver un evento así es realmente especial.

Hablamos del primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, por lo que es una cita imprescindible a la que no hay que faltar, siempre y cuando se tomen las medidas de protección necesarias con gafas homologadas para evitar daños permanentes en los ojos.

"La probabilidad para una persona de ver un eclipse de sol es nula. Que tengas la oportunidad de ver uno es algo excepcional", señala Tomàs Molina, meteorólogo de 3Cat a través de redes sociales.

La expectación ahora mismo es máxima: faltan apenas unas horas para que el eclipse pueda verse y se están organizando grupos para ver el fenómeno en compañía. La sombra de la Luna comenzará a cubrir por completo el disco solar al entrar por la costa de Galicia, recorriendo el norte y centro peninsular hasta salir por las Islas Baleares.

Este recorrido permitirá que aproximadamente el 40% del país experimente una breve pero impactante oscuridad absoluta en pleno día, un acontecimiento que además también cambiará el comportamiento de los animales, alterando su actitud y conducta.

Este eclipse será histórico

Las autoridades y los expertos en seguridad ya han activado protocolos especiales debido a las particulares condiciones en las que se desarrollará el eclipse. Al ocurrir durante el atardecer, el Sol se encontrará muy bajo el horizonte, lo que obliga a los observadores a buscar zonas elevadas y libres de obstáculos.

Se ha emitido, además, un comunicado de alerta por el colapso circulatorio previsto en las carreteras periféricas y se recuerda que el uso de gafas homologadas con la norma ISO 12312-2 es obligatorio, como decíamos anteriormente.

Si bien es cierto que alguien puede haber visto un eclipse anteriormente, el eclipse solar total es otra historia y apunta a dejar huella en la vida de todos aquellos que tengan la oportunidad de disfrutarlo en su plenitud.

La AEMET ha señalado que, mayormente, habrá cielos despejados en el interior de la península, con cierta nubosidad baja en la cornisa cantábrica, pero por suerte habrá cielos bastante libres que no dificultarán el espectáculo visual que se avecina el 12 de agosto.