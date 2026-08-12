Los mejores sitios de España para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026: estos son los puntos con mejor visibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible al atardecer entre las 20:25 y las 20:35 (hora peninsular) en España. Las mejores zonas para observarlo serán el norte y Cantábrico (Oviedo, Gijón, Santander, La Coruña, Lugo), con hasta 1m 48s de totalidad y el Sol alto sobre el horizonte. Castilla y León, Aragón, el Valle del Ebro y la Comunidad Valenciana también ofrecen buenas condiciones, dependiendo de la duración y la altura del Sol. En las Islas Baleares la totalidad será visible sobre el mar, pero con el Sol muy bajo, por lo que se requiere un horizonte oeste libre de obstáculos.

En que lugares se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto en España

El eclipse solar total tendrá lugar al atardecer, entre las 20:25 y las 20:35 (hora peninsular), lo que convierte la elección del lugar de observación en un factor casi tan importante como el propio fenómeno.

Dos variables marcan la diferencia: cuánto dura la totalidad y a qué altura estará el Sol sobre el horizonte, ya que cuanto más bajo se encuentre, más fácil será que colinas, edificios o nubes en la lejanía tapen la vista.

Norte y Cantábrico (Oviedo, Gijón, Santander, La Coruña, Lugo): la totalidad se prolongará entre 1m 30s y 1m 48s, con el Sol relativamente alto (10°-12°), la mejor combinación para una observación sin obstáculos.

(Oviedo, Gijón, Santander, La Coruña, Lugo): la totalidad se prolongará entre 1m 30s y 1m 48s, con el Sol relativamente alto (10°-12°), la mejor combinación para una observación sin obstáculos. Castilla y León (León, Palencia, Burgos, Valladolid, Soria): entre 1m 30s y 1m 45s de totalidad, favorecida por las llanuras que dejan un horizonte oeste completamente despejado.

(León, Palencia, Burgos, Valladolid, Soria): entre 1m 30s y 1m 45s de totalidad, favorecida por las llanuras que dejan un horizonte oeste completamente despejado. Aragón y el Valle del Ebro (Zaragoza, Teruel): de 1m 20s a 1m 35s, con la ventaja añadida de los cielos típicamente despejados de agosto en la zona.

(Zaragoza, Teruel): de 1m 20s a 1m 35s, con la ventaja añadida de los cielos típicamente despejados de agosto en la zona. Comunidad Valenciana (Castellón y norte de Valencia): entre 1m 10s y 1m 30s, ya que la línea central del eclipse pasa muy cerca de Castellón.

(Castellón y norte de Valencia): entre 1m 10s y 1m 30s, ya que la línea central del eclipse pasa muy cerca de Castellón. Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza): de 1m 30s a 1m 36s, con un atractivo único —ver la totalidad sobre el mar—, aunque el Sol estará muy bajo (2°-4°), por lo que se necesitará un horizonte oeste totalmente libre de obstáculos.

Quien se lo pierda tendrá una segunda oportunidad relativamente pronto: el 2 de agosto de 2027 otro eclipse total cruzará el sur de España, con centro en Andalucía.