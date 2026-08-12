César González, divulgador: "Con las gafas puedes mirar al eclipse 30 segundos seguidos, pero no más, hay que descansar"

Las claves

Las claves Generado con IA Mirar el eclipse solar sin protección adecuada puede causar lesiones graves y permanentes en la retina. Es imprescindible usar gafas homologadas y revisar que no tengan daños antes de mirar el eclipse. Incluso con gafas certificadas, se recomienda mirar al Sol solo durante 30 segundos seguidos y luego descansar la vista uno o dos minutos. Las gafas de sol convencionales no protegen frente a los rayos ultravioletas e infrarrojos del eclipse.

Llega el eclipse solar total a España y los expertos siguen compartiendo recomendaciones y alertas para que todos puedan disfrutar de este evento histórico de manera segura. Divulgadores como César González, una vez más, insisten y recuerdan que mirar directamente al Sol sin la debida protección, incluso durante las fases parciales, representa un riesgo a tener en cuenta.

La radiación solar concentra luz y calor directamente en la retina, una estructura ocular propensa a sufrir lesiones severas y permanentes que no suelen manifestar dolor inmediato, por lo que hay que cuidar la zona especialmente para no llevarnos un susto tiempo después del fenómeno.

El uso estricto de gafas certificadas bajo normativa es la medida de protección indispensable y, aún así, también hay que ir con cuidado: hay que evitar mirar el eclipse durante mucho tiempo seguido, realizando pausas cada 30 segundos para proteger la vista y evitar posibles dolencias posteriores.

Las gafas homologadas protegen de las lesiones más graves, sí, pero de igual manera hay que tratar de ir con cautela. Los especialistas aclaran, a su vez, que las gafas de sol normales de toda la vida no ofrecen ningún tipo de seguridad frente a los rayos ultravioletas e infrarrojos.

Y es más, hay que revisar también los filtros para ver si no presentan ningún arañazo o perforación, porque entonces tampoco se aplica su protección completa y puede haber problemas para la vista de igual forma.

Medidas de seguridad necesarias

"Con las gafas homologadas puestas puedes mirar al Sol durante 30 segundos seguidos, luego dejar de mirar y una vez estás ya mirando al suelo de manera segura, te puedes quitar las gafas para descansar un poco la vista durante uno o dos minutos", señala César González a través de redes sociales.

"A continuación, hay que volverse a poner las gafas siempre sin mirar al Sol y de nuevo mirar durante otros 30 segundos. Es muy importante porque siempre, tras un eclipse, hay alguien que se le queda el recuerdo del eclipse total fijo en la retina: porque se quema la retina y se quema la córnea".

Al final, lo que hay que evitar a toda costa es mirar directamente al eclipse y llevar siempre las gafas puestas en caso de hacerlo para así proteger nuestros ojos. El acontecimiento será hoy mismo, 12 de agosto, y se podrá ver desde gran parte de España, sobre todo desde la zona norte de la península.