Samuel Biener, meteorólogo: "Con el eclipse llega un punto de inflexión, con temperaturas de 1 a 3 ºC por encima de la media"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto marcará un punto de inflexión meteorológico en España, según el meteorólogo Samuel Biener. Se prevé un alivio térmico tras días de calor extremo, aunque las temperaturas seguirán entre 1 y 3 ºC por encima de la media para la época. La inestabilidad atmosférica podría aumentar la nubosidad y la posibilidad de tormentas, afectando la visibilidad del eclipse en algunas zonas. El eclipse será visible desde gran parte de España, especialmente en el norte, y se recomienda observarlo con la protección adecuada para evitar daños oculares.

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto va a coincidir con un importante cambio de tendencia meteorológica en España. Según explica Samuel Biener, meteorólogo, a través de Meteored, el evento astronómico llegará acompañado de un "punto de inflexión" en los mapas del tiempo.

Tras un arranque de mes marcado por temperaturas asfixiantes y también con ciertos broches de lluvia y clima nublado, se espera un ligero alivio térmico generalizado en la mayor parte de la península.

"Para la semana del 10 al 16, la del eclipse, los mapas insisten en que será un punto de inflexión, con temperaturas aún de 1 a 3 ºC por encima de la media de las fechas, pero con una tendencia menos definida en las precipitaciones", indica el experto.

A pesar de este descenso de los termómetros, el ambiente seguirá siendo caluroso y propio de la temporada de verano. Las previsiones meteorológicas apuntan a que las temperaturas, como bien indica Biener, se situarán entre 1 y 3 ºC por encima de la media climatológica normal para estas fechas de agosto.

Esta anomalía es sensiblemente inferior a la de las semanas previas, cuando los valores llegaron a estar hasta 6 ºC por encima de lo habitual en áreas como la vertiente mediterránea, y es que está siendo un año realmente para el recuerdo en términos de calor.

Cambios con el eclipse

La principal preocupación para los expertos radica ahora en la inestabilidad atmosférica que suele acompañar a estos cambios de ciclo. El debilitamiento de las altas presiones podría abrir la puerta a un aumento de la nubosidad de evolución y a la aparición de tormentas en el interior y este peninsular.

Este factor meteorológico será clave, porque la presencia de nubes medias o altas podría comprometer seriamente la visibilidad del eclipse en algunas de las zonas donde la ocultación será total.

Ante esta situación, los expertos recomiendan realizar un seguimiento continuo de los mapas a corto plazo para elegir los mejores puntos de observación para el eclipse, puesto que puede haber sorpresas debido a ese factor de nubes.

El eclipse de este año es uno de los mayores fenómenos de los últimos 100 años y va a poder disfrutarse desde gran parte de España, sobre todo desde el norte. Es un punto de reunión obligatorio siempre, por supuesto, utilizando la protección adecuada, y es que el eclipse puede generar lesiones permanentes y daños oculares muy graves.