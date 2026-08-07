Un meteorólogo avisa: "El mes de agosto no será tan extremo como julio, pero habrá calor igual, sigue siendo verano"

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo Roberto Brasero advierte que agosto será menos extremo que julio, pero seguirá haciendo calor porque continúa el verano. Se prevé una ligera bajada de las temperaturas máximas y más inestabilidad atmosférica, con tormentas en varias regiones de España. Las noches tropicales persistirán, aunque no se espera repetir los registros récord de julio, que tuvo medias de 34 grados. En Canarias la situación sigue siendo crítica, con temperaturas muy altas y riesgo extremo de incendios por la llegada de una masa de aire africano.

Roberto Brasero, periodista y meteorólogo de Antena 3, lanza una clara advertencia sobre el comportamiento meteorológico de las próximas semanas, rebajando las expectativas de quienes esperaban un alivio térmico inmediato debido a la llegada de lluvias y tormentas en ciertas partes de España.

Tras un mes de julio marcado por sofocantes olas de calor y registros de temperaturas récord en gran parte de la península ibérica, el experto señala que el nuevo mes traerá un cambio de tendencia, aunque sin perder la esencia del periodo estival. Es decir, seguirá haciendo calor, pero menos.

Brasero ha explicado que la principal diferencia radica en que este periodo arrancará con un calor notablemente menos extremo y asfixiante que el sufrido recientemente. Sin embargo, también ha sido tajante al recordar que, efectivamente, "sigue siendo verano", por lo que los termómetros continuarán registrando temperaturas elevadas.

Las noches tropicales, a su vez, tampoco van a desaparecer de manera inmediata, manteniéndose firmemente dentro de los rangos habituales para esta época. Pero parece que no se va a repetir el infernal escenario del mes de julio, con medias de 34 grados.

Menos calor, pero sigue siendo verano

Además de la ligera moderación de las máximas en el territorio español, la previsión meteorológica destaca la entrada de una mayor inestabilidad atmosférica. Este cambio de condiciones facilitará la aparición de tormentas en muchas regiones y zonas montañosas, rompiendo la monotonía del cielo despejado que predominó durante todo julio.

Roberto Brasero, como último toque de atención, hace especial hincapié en la situación extrema que vive el archipiélago canario, que contrasta con el panorama de la península.

Mientras que en el continente el ambiente se suaviza levemente, Canarias ha iniciado un mes bajo estrictos avisos debido a una masa de aire africano que está provocando temperaturas críticas y un riesgo muy elevado de incendios forestales.

Al final, la situación es un tanto más compleja de lo que parece, puesto que mientras en una parte de España la situación parece regularizarse un poco más -sin olvidar jamás la época del año en la que estamos y que por tanto debe hacer calor sí o sí- en otras zonas se enfrentan a nuevas olas de calor que ponen de nuevo en alerta a los expertos.

El mes de agosto va a marcar una tendencia descendente en temperaturas, pero aún así hay que estar alerta y sobre todo prestar atención a las novedades con respecto a lluvias y tormentas.