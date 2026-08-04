Lara Ferreiro, psicóloga: "Lamine Yamal suele mantener la calma cuando le provocan, toma buenas decisiones"

Las claves

Las claves Generado con IA Lamine Yamal destaca no solo por su talento futbolístico, sino también por una fortaleza mental poco común a su edad. La psicóloga Lara Ferreiro resalta su capacidad para mantener la calma y tomar buenas decisiones bajo presión en el deporte de élite. Yamal posee una mentalidad de crecimiento, interpreta los errores como oportunidades para mejorar y no teme asumir riesgos. Su estabilidad emocional y confianza se complementan con una alta inteligencia emocional, aunque enfrenta el reto de gestionar la presión mediática y emocional por su temprana fama.

Lamine Yamal continúa sorprendiendo por su rendimiento sobre el terreno de juego pese a su juventud. Para la psicóloga Lara Ferreiro, una parte importante de ese éxito no reside únicamente en su talento futbolístico, sino también en su fortaleza mental.

La especialista sostiene que el internacional español presenta un perfil psicológico excepcional dentro del deporte de élite y para una persona de su edad. En su opinión, ha demostrado una capacidad poco frecuente para competir bajo una enorme presión.

Y, a pesar de ello, no pierde la creatividad, la confianza ni la capacidad para asumir riesgos. Uno de los aspectos que más destaca Ferreiro es la autoestima del futbolista. Considera que transmite una seguridad construida sobre el entrenamiento y las experiencias positivas.

No depende de la aprobación externa, lo que le permite actuar sin miedo a equivocarse. A esa confianza se suma una elevada tolerancia al estrés competitivo. La psicóloga explica que pedir el balón en los momentos decisivos o asumir responsabilidades en partidos importantes refleja que interpreta la presión como un estímulo, no como una amenaza.

Otro rasgo que identifica en Lamine Yamal es la denominada mentalidad de crecimiento, teoría desarrollada por la psicóloga Carol Dweck. Según Ferreiro, el jugador entiende los errores como oportunidades para mejorar, una actitud que favorece una evolución constante y reduce el temor al fracaso.

Soluciones inesperadas

Su estilo de juego también ofrece pistas sobre su personalidad. La improvisación, la imaginación y la facilidad para encontrar soluciones inesperadas responden, según la especialista, a una elevada apertura a la experiencia, un rasgo relacionado con la creatividad y la flexibilidad mental.

Ferreiro también pone el foco en la inteligencia emocional que muestra durante los encuentros. Destaca que Lamine Yamal suele mantener la calma cuando recibe entradas duras o provocaciones y continúa tomando buenas decisiones, evitando reaccionar de forma impulsiva incluso en situaciones de máxima tensión.

Esa estabilidad emocional va acompañada de una fuerte creencia en sus propias capacidades. La psicóloga vincula este comportamiento con el concepto de autoeficacia formulado por Albert Bandura, que explica la confianza para afrontar con éxito los desafíos más exigentes.

Sin embargo, considera que el mayor riesgo para el futbolista no está dentro del campo. Convertirse en una estrella mundial a una edad tan temprana puede generar una sobrecarga emocional derivada de las enormes expectativas depositadas sobre cada una de sus actuaciones.

Por ese motivo, Ferreiro subraya la importancia de conservar un entorno personal estable. Explica que mantener relaciones afectivas sólidas puede actuar como un refugio emocional que le permita desconectar del fútbol, reducir el estrés competitivo y proteger su bienestar.