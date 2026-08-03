Pedro Duque, astronauta: "El eclipse empezará a las 19:30, la luz cambiará y los animales van a comportarse de manera rara"

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto, España vivirá un eclipse solar total visible en gran parte del país, un fenómeno que no ocurría así desde hace más de un siglo. Pedro Duque destaca que el eclipse comenzará a las 19:30 y la ocultación total será sobre las 20:30, justo antes de la puesta de sol. Durante el eclipse, la luz cambiará drásticamente, los colores se apagarán y la temperatura bajará de forma brusca. El eclipse alterará el comportamiento de los animales, especialmente pájaros, que confundirán la oscuridad repentina con el anochecer.

El próximo miércoles 12 de agosto, España será escenario de un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar total. Este evento, que no se repetía en el país con esta magnitud desde hace más de un siglo, cruzará la península ibérica de noroeste a sureste y alcanzará también las Islas Baleares.

Científicos y aficionados de todo el mundo ya se preparan para presenciar un espectáculo que convertirá el día en noche de forma temporal en gran parte del territorio nacional. Ante este acontecimiento, Pedro Duque, astronauta, ha compartido recientemente las claves de lo que ocurrirá durante esa jornada a través de sus redes sociales.

Según detalla Duque, la Luna comenzará a cubrir el disco solar aproximadamente a las 19:30 horas (hora peninsular española), dando inicio así a la fase parcial. El momento cumbre de la ocultación total se producirá alrededor de las 20:30 horas, justo antes de la puesta de sol, ofreciendo una estampa única debido a la baja altura del astro.

Los cambios del eclipse

Las consecuencias físicas y ambientales de este bloqueo de los rayos solares serán inmediatas en las zonas de totalidad. El astronauta advierte también que "la luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajarán las temperaturas" de forma repentina en pocos minutos.

Este cambio brusco en la iluminación alterará temporalmente el entorno, reduciendo la radiación térmica y modificando las condiciones óptimas de visibilidad del paisaje habitual, creando una estampa única y puede que irrepetible en próximos sucesos.

Duque tampoco se olvida del fuerte impacto biológico que el eclipse provocará en el ecosistema local, señalando que "los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara". Y es que al verse sorprendidas por la súbita oscuridad, muchas especies romperán sus rutinas habituales y buscarán refugio en sus nidos al confundir el fenómeno con el anochecer.

Los profesionales y expertos del sector insisten en la importancia de observar este evento utilizando siempre gafas de protección homologadas para evitar daños oculares severos, que en ocasiones no pueden percibirse de manera instantánea sino con el tiempo debido al tipo de lesión que provocan este tipo de fenómenos en los ojos.

Hay que disfrutar del eclipse, por supuesto, puesto que hace 100 años que en España no se vive algo igual, pero siempre con una buena protección y seguridad, puesto que puede haber consecuencias si no se "acude" con cuidado a un acontecimiento como este, que podrá verse en todo su esplendor, sobre todo, desde el norte.