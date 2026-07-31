Francisco Cacho, meteorólogo: "Hay que tratar los montes estratégicamente para prevenir los incendios"

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco Cacho propone priorizar la prevención de incendios forestales mediante una gestión estratégica de los montes. Sugiere limpiar los primeros diez metros alrededor de viviendas en zonas boscosas y mantener árboles separados y sin ramas bajas hasta los dos metros de altura. Recomienda crear cortafuegos con pasos de fauna para proteger tanto el entorno natural como la fauna local. Advierte que el cambio climático ha agravado los incendios forestales, haciéndolos más rápidos y difíciles de controlar, lo que exige nuevas estrategias de prevención.

El meteorólogo de LaSexta, Francisco Cacho, explica cómo modificar la estrategia actual de la lucha contra los incendios forestales en España, apostando de manera decidida por la prevención en lugar de centrar los esfuerzos únicamente en la extinción.

Durante una intervención en el programa Zapeando, el experto afirma que hay que trazar un plan estratégico y planificado de los paisajes forestales para evitar incendios y para procurar que, en caso de haberlo, la propagación del fuego sea menor, creando así un escenario más seguro dentro de la gravedad y controlable para las autoridades pertinentes.

Cacho, en el marco de su paso por el programa mencionado, se centra principalmente en cómo proteger las viviendas que se encuentran en entornos boscosos y rodeadas de árboles, y expone qué tratamiento debería aplicarse para que las áreas alrededor de esos hogares fueran seguras.

Las condiciones meteorológicas extremas pueden actuar como un claro detonante, pero la acumulación descontrolada de maleza y biomasa es también un factor determinante y convierte los bosques en auténticos polvorines.

Para protegerse ante una situación así, y de acuerdo también con los ingenieros forestales, hay que crear áreas de discontinuidad en la vegetación y hay que realizar una limpieza selectiva del terreno para fragmentar el combustible disponible y frenar el avance rápido de las llamas.

Hay que crear el plan adecuado

"Los diez primeros metros deberían ser suelo totalmente sin vegetación", indica Cacho a través del medio mencionado. "De los 30 a los 100 metros puede haber árboles, pero separados unos tres metros y sin ramas por debajo de los dos metros de altura", continúa.

"Hay que tratar estratégicamente el monte. No se trata de arrasar y cortar árboles, ellos hablan de quitar las primeras ramas a los árboles hasta una altura de dos metros y lo que esté seco también, pero puedes dejar los arbustos", refiriéndose a las indicaciones de los ingenieros forestales.

Además, el profesional también indica que "hay que hacer cortafuegos estratégicos con pasos de fauna para que puedan pasar los animales salvajes", y es que esto es de una importancia vital para funcionar como freno natural contra el fuego, funcionando como herramienta natural y sostenible para mantener los montes limpios y además protegidos.

El cambio climático ha transformado completamente la naturaleza de los incendios forestales y hay que prepararse y actualizarse para prevenir próximos casos: ahora son más rápidos, devastadores y difíciles de combatir por las vías tradicionales.