Mario Picazo, meteorólogo: "Los próximos siete días serán un escenario muy preocupante, con zonas en nivel extremo"

Las claves

Las claves Generado con IA Mario Picazo advierte que los próximos siete días en España y parte de Europa presentarán un riesgo extremo por altas temperaturas. Gran parte de la Península Ibérica estará en alerta máxima por incendios forestales, especialmente el noroeste, el Sistema Central y zonas del interior. La combinación de calor intenso, baja humedad y vegetación muy seca aumenta el potencial de incendios de comportamiento extremo. Se pide máxima responsabilidad ciudadana para evitar negligencias que puedan desencadenar incendios durante este periodo crítico.

El meteorólogo Mario Picazo avisa sobre cómo serán los días en España, y parte de Europa, a través de una publicación en X. Según el experto, la combinación de factores climáticos extremos generará anomalías térmicas severas en múltiples regiones.

A través del último mapa de peligro de incendios forestales de Copernicus, Picazo desvela que varias comunidades autónomas del país alcanzarán niveles de alerta calificados como "extremo" debido al pico de las altas temperaturas.

"Europa seguirá durante los próximos siete días bajo un escenario muy preocupante, con amplias zonas en niveles extremo y muy extremo de peligro meteorológico de incendio", comenta el experto a través de la mencionada red social.

"Prácticamente toda la Península permanece en niveles altos, muy altos o extremos", continúa. "El mayor peligro se concentra en el cuadrante noroeste, el Sistema Central, el oeste peninsular y amplias zonas del interior, donde la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y combustible muy seco mantiene un elevado potencial para incendios de comportamiento extremo".

La peor parte, por supuesto, es que el impacto de este episodio de calor extremo disparará el riesgo de incendios forestales a niveles sin precedentes en gran parte del territorio. La vegetación acumulada sufre ya un alto grado de sequedad, lo que, unido al viento previsto y a las tormentas secas puntuales, convierte a los montes en escenarios peligrosos.

Una semana con más calor

"Para España, el pronóstico indica que, aunque algunas zonas podrían experimentar un ligero alivio térmico en determinados momentos, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables para la ignición y el desarrollo de incendios de gran intensidad, especialmente allí donde coincidan viento, baja humedad relativa y vegetación muy seca".

Ante una situación así, se insta a la máxima responsabilidad ciudadana para evitar cualquier actividad negligente que pueda desencadenar una catástrofe natural durante los próximos siete días, que serán cruciales para el avance del fuego en nuestro país y en territorios cercanos.

Y es que este año se han registrado algunos de los incendios más grandes debido, como sigue indicando Picazo, a "la sequía acumulada y episodios de viento que pueden provocar una propagación muy rápida del fuego".

Por ahora la situación sigue siendo grave y la semana puede determinar el curso de los incendios, aunque por ahora no se prevé ningún cambio a nivel de temperaturas ni calor extremo, dejando con ello un verano memorable cargado con una ola de calor que, para muchos, está siendo interminable.