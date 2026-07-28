Khloé Kardashian, 42 años: "Me tuvieron que quitar un tumor de la mejilla, poneos crema solar y vigilad vuestra piel"

Las claves

Las claves Generado con IA Khloé Kardashian fue operada de urgencia para extirparle un melanoma en la mejilla, tras confundirlo inicialmente con un brote de acné. La celebridad ya había superado un tumor similar en la espalda a los 19 años, y su caso resalta la importancia de no subestimar anomalías en la piel. Tras la cirugía y la posterior reconstrucción estética, Kardashian ha iniciado una campaña de concienciación sobre la protección solar y la autoexploración dermatológica. Dermatólogos destacan que el cáncer de piel es uno de los más comunes pero prevenibles, y que la detección precoz es clave para evitar tratamientos invasivos.

La empresaria y estrella de la televisión estadounidense, Khloé Kardashian, ha vuelto a poner el foco internacional sobre la importancia del cuidado dermatológico al compartir los detalles del cáncer de piel que padeció.

A sus 42 años, la celebridad reveló que tuvo que ser intervenida de urgencia para extirparle un tumor de gran tamaño en la mejilla derecha. El proceso, que comenzó al confundir la lesión con un brote de acné común, requirió una compleja cirugía que ha dejado secuelas físicas visibles en su rostro, abriendo un debate público sobre los peligros de subestimar las anomalías subcutáneas.

El diagnóstico médico confirmó que se trataba de un melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos y con mayor tasa de mortalidad si no se detecta a tiempo. Kardashian, quien ya había superado un tumor similar en la espalda a los 19 años, admitió que el bulto permaneció en su rostro durante siete meses antes de que decidiera acudir al especialista.

La intervención quirúrgica logró limpiar con éxito los márgenes afectados, pero dejó una pronunciada hendidura en su mejilla que la empresaria tuvo que reconstruir meses después mediante procedimientos estéticos.

La importancia de la protección solar

A raíz de esta experiencia, la celebridad ha lanzado una intensa campaña de concienciación a través de sus redes sociales, instando a sus millones de seguidores a adoptar hábitos estrictos de fotoprotección y a realizarse autoexploraciones constantes.

Bajo el lema de que nadie está a salvo de esta enfermedad, Kardashian enfatiza que, a pesar de usar protector solar de forma diaria y rigurosa durante toda su vida, las predisposiciones genéticas y los daños acumulados en la piel exigen revisiones médicas profesionales al menos una vez al año.

Los dermatólogos y organismos de salud pública han respaldado el testimonio de la influencer, utilizándolo como un ejemplo clave de la importancia del diagnóstico precoz.

Por supuesto, los profesionales del sector recuerdan que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes a nivel mundial, pero también uno de los más previsibles si se evitan las quemaduras solares y se vigilan cambios en el color, forma o tamaño de los lunares.

El caso de Kardashian demuestra que una detección a tiempo marca la diferencia entre una cirugía menor y un tratamiento oncológico invasivo. De modo que, con todo, hay que tener cuidado siempre y usar toda la protección posible, evitando además exposiciones innecesarias y durante tiempo prolongado.