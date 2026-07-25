Mario Picazo, meteorólogo: "Aprovechad el alivio térmico durante el fin de semana, el domingo vuelve el calor"

Las claves

Las claves Generado con IA Mario Picazo anuncia un descenso de temperaturas en España durante el fin de semana por la llegada de una vaguada atlántica. El viernes y sábado aumentarán la nubosidad y las precipitaciones, especialmente en Galicia, el Cantábrico, Navarra, norte de Aragón y Cataluña, donde habrá tormentas y granizo. El alivio térmico será temporal, ya que el domingo el calor volverá a intensificarse, sobre todo en Extremadura y el oeste de Andalucía. En el litoral mediterráneo persistirán las altas temperaturas y noches tropicales pese al descenso generalizado en el resto del país.

Tras varios días marcados por temperaturas extremas en buena parte de España, el tiempo ofrecerá un respiro temporal. El meteorólogo Mario Picazo anticipa un descenso térmico durante el fin de semana, aunque advierte de que el calor regresará con fuerza desde el domingo.

El cambio estará provocado, tal y como explica Picazo en Eltiempo.es, por la llegada de una vaguada de origen atlántico que atravesará la Península entre el viernes y el domingo. Este sistema desplazará la masa de aire muy cálido de los últimos días y favorecerá la entrada de aire más fresco y húmedo.

Además del descenso de las temperaturas, este episodio traerá un aumento de la nubosidad y precipitaciones en distintas zonas del norte peninsular. Las lluvias aparecerán primero en Galicia durante la jornada del viernes, donde podrían ser puntualmente intensas a lo largo del día.

Granizo y tormentas

El sábado será la jornada con mayor inestabilidad. Las precipitaciones se extenderán por buena parte del tercio norte, afectando especialmente a las comunidades cantábricas, Navarra, el norte de Aragón y Cataluña, donde podrán registrarse tormentas con granizo y acumulados de entre 15 y 20 litros por hora.

Aunque estos chubascos no serán persistentes, sí podrán descargar con intensidad en algunos momentos. En cambio, hacia el sur de la Península las lluvias serán mucho más débiles y aisladas, concentrándose principalmente en áreas montañosas, mientras que los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico y los Pirineos.

El aspecto más esperado será, sin embargo, la bajada de las temperaturas. Después de jornadas con máximas cercanas o superiores a los 40 grados en numerosas provincias, la entrada de aire atlántico permitirá disfrutar de un ambiente bastante más llevadero durante buena parte del fin de semana.

El viernes todavía persistirá el calor intenso en puntos del sureste peninsular y el valle del Ebro. Murcia volverá a rondar los 41 grados, mientras que en Galicia las máximas serán aproximadamente la mitad, reflejando el fuerte contraste térmico entre distintas regiones.

El sábado el descenso será mucho más evidente en la mayor parte del país, aunque el litoral mediterráneo seguirá soportando temperaturas elevadas. Allí las máximas volverán a acercarse a los 40 grados y las noches continuarán siendo tropicales, con mínimas entre 20 y 25 grados.

Sin embargo, el alivio tendrá una duración limitada. El domingo comenzará un nuevo ascenso térmico desde el suroeste, especialmente en Extremadura y el oeste de Andalucía. Según Mario Picazo, esa recuperación de las temperaturas marcará el inicio de otra semana de calor, mientras el viento contribuirá a limpiar la calima en muchas zonas.