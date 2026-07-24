Mikel Delgado, veterinaria: "Juzgamos a los gatos negros basándonos en supersticiones antiguas, pero todo es falso"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos negros han sido injustamente asociados con la brujería y la mala suerte debido a supersticiones antiguas, pero no hay base científica para estos mitos. El prejuicio contra los gatos negros, conocido como síndrome del gato negro, provoca que tarden más en ser adoptados que otros gatos en refugios. El carácter de un gato depende de su genética, socialización y entorno, no del color de su pelaje; los gatos negros pueden ser tan cariñosos y juguetones como cualquier otro. En culturas como las de Reino Unido, Japón y Egipto, los gatos negros se consideran símbolos de buena fortuna y protección, lo que demuestra que los prejuicios son culturales.

Los gatos negros han sido víctimas de mitos infundados durante siglos, y los expertos han empezado a romper todos los prejuicios alrededor de estos animales. Mikel Delgado, experta en comportamiento felino, es una de las mayores voces en el tema y se mantiene activa en el debate.

Históricamente, estos gatos fueron asociados con la brujería y la mala suerte en la cultura occidental, especialmente a partir de la Edad Media. Delgado, por su parte, señala que estas creencias son completamente falsas y carecen de base científica, perpetuando un prejuicio injusto que afecta la percepción pública y el bienestar de estos gatos en la actualidad.

Este sesgo supersticioso, conocido en algunos ámbitos como el síndrome del gato negro, se traduce en un problema real dentro de los refugios de animales. Debido a las ideas erróneas que los vinculan con la desgracia, los gatos de pelaje oscuro suelen tardar más tiempo en ser adoptados en comparación con los de otros colores.

La profesional enfatiza que juzgar el temperamento o el valor de un animal basándose únicamente en el color de su pelo es una injusticia que limita sus oportunidades de encontrar un hogar estable y definitivo donde se sienta querido.

Adiós a los mitos de brujería

En el ámbito del comportamiento animal, no existe ninguna relación entre la cantidad de melanina en el pelaje de un gato y su personalidad o comportamiento. Los investigadores demuestran que los gatos negros son tan cariñosos, juguetones y sociables como cualquier otro gato.

Del mismo modo, los expertos recuerdan que el carácter de una mascota depende de su genética individual, su socialización temprana y el entorno en el que vive, por lo que categorizarlos bajo estereotipos negativos resulta absurdo.

Y lo más curioso de todo, es que la percepción de los gatos negros varía de manera drástica según el país e incluso la época, lo que demuestra aún más que los prejuicios hacia este tipo de mascotas son totalmente culturales.

Mientras que en Europa se consolidó la superstición negativa, en culturas como la de Reino Unido, Japón y hasta Egipto, los gatos negros han sido históricamente venerados como símbolos de buena fortuna, prosperidad y protección.

Los expertos sostienen que es imperativo acabar con estos mitos para que los animales puedan recibir el respeto y cuidado que se merecen, poniendo fin a años de malentendidos alrededor de su figura únicamente porque el color de su pelaje es oscuro.