Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos atigrados son los más afables y cariñosos, geniales para vivir en familia"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos atigrados destacan por su carácter afable, cariñoso y sociable, lo que los convierte en excelentes compañeros para familias. El término atigrado se refiere al patrón del pelaje y no a una raza específica, y puede encontrarse en gatos de diferentes colores y características. Muchos gatos atigrados presentan una marca en forma de letra M en la frente, que se debe únicamente a la genética y distribución del color del pelaje. Estos gatos suelen buscar mucho la compañía humana, llegando incluso a ser considerados "pesados" por su insistencia en estar cerca de sus dueños.

Los gatos atigrados destacan por ser uno de los tipos de felinos más habituales en muchos hogares, aunque no siempre es fácil identificarlos. Más allá de su aspecto, su carácter cariñoso y sociable los convierte en grandes compañeros.

El veterinario Carlos Gutiérrez, a través de su canal Mascotas y familias felices, explica que el término atigrado hace referencia al patrón del pelaje y no a una raza concreta. Por ello, pueden encontrarse en gatos de muy distintos colores y características.

Cuando se habla de un gato atigrado, muchas personas piensan únicamente en los ejemplares grises con franjas oscuras. Sin embargo, este patrón también incluye manchas redondeadas, presentes en razas como el bengalí o el abisinio.

De hecho, el especialista señala que algunos propietarios creen que su gato tiene un color uniforme cuando realmente es atigrado. Basta observar con atención determinadas zonas del cuerpo para descubrir las marcas características de este patrón.

Como ejemplo, menciona gatos de color amarillo o crema que, a simple vista, parecen tener un pelaje liso. Sin embargo, al fijarse en las patas o en otras partes del cuerpo, aparecen claramente las franjas propias de los gatos atigrados.

Gatos afables

Más allá del aspecto físico, Carlos Gutiérrez destaca que estos felinos suelen tener un temperamento especialmente cercano. Los describe como animales afables, familiares y agradecidos, con una gran facilidad para crear vínculos con las personas que conviven con ellos.

Según el veterinario, son gatos que disfrutan enormemente del contacto humano. De hecho, comenta con humor que algunos pueden llegar a resultar "pesados", porque buscan continuamente la compañía de sus dueños y les encanta tumbarse encima de ellos.

Este comportamiento hace que muchas familias valoren especialmente a los gatos atigrados, ya que suelen mostrarse muy afectuosos en el día a día y disfrutan participando en la rutina del hogar con una actitud cercana.

Otra de las curiosidades más conocidas de estos gatos es la marca con forma de letra M que muchos presentan en la frente. Se trata de un detalle que despierta numerosas preguntas entre quienes conviven con ellos.

Carlos Gutiérrez aclara que esta peculiar marca no esconde ningún significado especial. Simplemente responde a la distribución del color del pelaje y a la genética propia de los gatos atigrados, sin que exista una explicación diferente.

El veterinario reconoce que algunos propietarios atribuyen esa M a rasgos de personalidad o incluso hacen bromas sobre el carácter travieso de sus mascotas. Sin embargo, insiste en que se trata únicamente de un patrón estético muy frecuente.