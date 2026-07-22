Christopher Nolan, 55 años: 'No fui a la escuela de cine en mi infancia y aun así nadie hace películas como La Odisea'

Las claves

Las claves Generado con IA Christopher Nolan regresa al cine con 'La Odisea', defendiendo su ambiciosa producción y destacando su rareza en la industria actual por su enfoque tradicional. El director británico es autodidacta, nunca asistió a una escuela de cine, y comenzó a filmar desde niño con una cámara Super 8 y películas en stop motion. 'La Odisea' fue rodada completamente con cámaras IMAX, prescindiendo de decorados virtuales y apostando por efectos prácticos y localizaciones reales. La película ha recibido críticas perfectas y apunta a ser uno de los mayores éxitos de taquilla mundial en 2026.

El aclamado director británico Christopher Nolan regresa a la gran pantalla con 'La Odisea' tras haber conquistado los circuitos de premios oficiales con 'Oppenheimer' y, esta vez, defiende a capa y espada su ambiciosa producción durante la promoción de la misma.

El cineasta afirma que su película es una rara avis en el panorama cinematográfico actual debido al uso masivo de efectos digitales en la industria contemporánea. Nolan asegura que lleva décadas sin realizar un despliegue logístico similar, destacando que prácticamente nadie ya filma recorriendo localizaciones reales alrededor del mundo como se ha hecho aquí.

Además, esas declaraciones cogen aún más fuerza tras saber que el director no fue, realmente, a una escuela de cine durante su juventud: es un profesional autodidacta que ha ido aprendiendo poco a poco el oficio hasta convertirse en un referente del sector.

Nolan defiende a 'La Odisea'

"Soy un cineasta autodidacta, jamás aprendí nada en una escuela de cine, de ninguna manera, no fui a la escuela de cine. Comencé a hacer películas cuando era niño", explicaba Nolan en una charla para The Criterion Collection, tal y como recogen también desde Fotogramas.

"Cuando tenía 6 o 7 años rodaba películas utilizando la cámara Super 8 de mi padre, con muñecos de acción, haciendo películas en stop motion, utilizando un poco de animación y cierta cantidad de acción real", continuaba.

"Y simplemente seguí haciendo películas mientras crecía, y con los años se volvieron más grandes, ojalá también mejores, pero seguro que más elaboradas". Ahora, con el paso de los años, Nolan puede estar más que orgulloso, puesto que es uno de los creativos más aclamados del panorama audiovisual.

A nivel técnico, 'La Odisea' se presenta como uno de los desafíos más ambiciosos en la filmografía del también responsable de 'Origen'. Fiel a su filosofía de purismo cinematográfico, Nolan optó por registrar la totalidad del metraje utilizando cámaras IMAX de alta resolución y prescindiendo de los decorados virtuales.

La producción apostó de forma masiva por los efectos prácticos y las filmaciones en exteriores, una metodología que busca ofrecer al espectador una experiencia visual inmersiva y de una máxima fidelidad en salas de cine.

Por ahora, ese esfuerzo está mereciendo la pena, puesto que 'La Odisea' ha cosechado críticas perfectas y todo apunta a que va a arrasar en la taquilla mundial, siendo probablemente una de las cintas más exitosas de toda la cartelera de 2026 tras su fin de recorrido.