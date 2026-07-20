José Antonio Maldonado, meteorólogo: "El calor subirá hasta los 45 grados y la situación se estabilizará"

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo José Antonio Maldonado advierte que una masa de aire cálido elevará las temperaturas hasta los 45 grados en la mitad sur de España. Las provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla y Jaén serán las más afectadas por este episodio de calor extremo. Se prevé estabilidad atmosférica, con cielos despejados y ausencia de precipitaciones y viento en la mayor parte del país. Las autoridades sanitarias y de protección civil activarán protocolos de alarma y recomiendan evitar la exposición al sol y mantener una hidratación constante.

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha lanzado una seria advertencia ante la inminente llegada de una masa de aire cálido que disparará los termómetros en gran parte del país.

El experto ha sido rotundo al afirmar que toca sufrir con el calor durante las próximas jornadas. Según sus previsiones, las altas temperaturas marcarán la pauta meteorológica de la semana, consolidando un episodio de calor extremo que afectará de forma severa a la península ibérica.

El pronóstico detalla que la peor parte de este episodio de altas temperaturas se concentrará en la mitad sur de España, donde se espera llegar a los 45 grados. Provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla y Jaén registrarán los valores más extremos, convirtiéndose en el epicentro de esta ola de calor.

El meteorólogo ha insistido en que estas cifras obligarán a extremar las precauciones, ya que se alcanzarán umbrales de riesgo para la salud de la población. Además, paralelamente a este escenario de temperaturas extremas, Maldonado ha anticipado un panorama meteorológico de estabilidad absoluta.

Más calor para el verano

Esta condición atmosférica implica cielos completamente despejados, con ausencia total de precipitaciones y vientos en calma en la mayor parte del territorio. El experto también vincula este concepto de estabilidad al clima que se vivirá al otro lado del Atlántico, concretamente en Nueva York, donde se ha jugado una final del Mundial impecable con España vencedora.

Ahora bien, ante la severidad del pronóstico, las autoridades sanitarias y de protección civil ya preparan la activación de los correspondientes protocolos de alarma para prevenir a la población y por supuesto avisar de esas temperaturas en alza de los próximos días.

Se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante. Por supuesto, los colectivos de especial vulnerabilidad como niños y también ancianos deben extremar aún más las precauciones para evitar golpes de calor o insolaciones.

Estamos ante uno de los veranos más calurosos de los últimos años, y hasta hay expertos que señalan que recordaremos estos meses como "frescos" durante las próximas décadas si el calentamiento global sigue el ritmo actual, rompiendo todas las previsiones y subiendo como la espuma.

A nivel general, los países del mundo más afectados están ya implementando nuevas estrategias y cambios para hacer frente a las siguientes olas de calor que están por llegar, que serán un poco más agresivas que las actuales.