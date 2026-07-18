Adam Scaife, meteorólogo: "Nos acercamos a los umbrales críticos de temperatura global, el calor severo se está acelerando"

Las claves

Las claves Generado con IA El planeta se acerca a los límites críticos de temperatura global a un ritmo sin precedentes, según la Oficina Meteorológica de Reino Unido. Los registros de temperatura están rompiendo récords con frecuencia alarmante debido a la acumulación de gases de efecto invernadero y fenómenos como El Niño. Las temperaturas globales ya fluctúan cerca del umbral de 1,5 grados sobre niveles preindustriales, establecido en el Acuerdo de París. Los expertos advierten que, sin acciones drásticas antes de que termine la década, las anomalías térmicas extremas podrían convertirse en el nuevo estado permanente del clima global.

La velocidad a la que el planeta se aproxima a los límites de temperatura global demuestra que el calor severo se está acelerando a un ritmo sin precedentes. Así lo ha advertido la Oficina Meteorológica de Reino Unido, cuyos modelos de predicción climática confirman que los registros térmicos de la Tierra están rompiendo récords con una frecuencia alarmante.

Según los expertos, el margen de tiempo para actuar se reduce debido a una acumulación constante de gases de efecto invernadero que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

Adam Scaife, meteorólogo y jefe de predicción a largo plazo del organismo británico, califica la situación actual como una alteración climática completamente inusual en la historia reciente.

El especialista detalló que la posibilidad de registrar un año entero que supere temporalmente los umbrales de seguridad es ahora un riesgo inminente dentro de las proyecciones para esta misma década: es un escenario que muchos científicos consideraban imposible hace solo unos pocos años.

El calor extremo avanza

El análisis de la institución destaca que las temperaturas globales fluctúan cada vez más cerca del límite de los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, la barrera clave establecida en el Acuerdo de París.

Los investigadores explican que esta aceleración no solo es el resultado directo de las emisiones industriales, sino también del impacto combinado de ciclos climáticos naturales como el fenómeno de El Niño, que potencian temporalmente las anomalías térmicas globales.

Ante este panorama, la comunidad científica subraya la urgencia de reevaluar las estrategias internacionales de mitigación y adaptación. Los datos de la Met Office evidencian que lo que antes tomaba décadas en transformarse en los modelos climáticos, ahora se concreta en cuestión de pocos años.

Todo ello deja claro que el planeta ha entrado en una fase de calentamiento acelerado que exige compromisos de descarbonización mucho más agresivos e inmediatos. La comunidad internacional, ahora, se enfrenta al desafío de gestionar una crisis climática que avanza demasiado rápido, más que cualquier esfuerzo que se haga para remediarla muchas veces.

Los expertos consideran que la ventana de oportunidad para estabilizar el sistema atmosférico depende de acciones correctivas drásticas aplicadas antes de que termine la década. De lo contrario, superar estos límites térmicos transformará las anomalías extremas actuales en el nuevo estado permanente del clima global.

Realmente, es complicado frenar un escenario como este, pero siempre se pueden establecer barreras y medidas para intentar mitigar el golpe lo más posible.