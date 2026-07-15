Emilia Clarke, 39 años: "Sobrevivir a dos aneurismas cerebrales rodando Juego de Tronos me cambió la vida"

Las claves

Las claves Generado con IA Emilia Clarke sobrevivió a dos aneurismas cerebrales mientras rodaba Juego de Tronos, lo que transformó radicalmente su vida. El primer aneurisma ocurrió en 2011, con solo 22 años, y tras una cirugía de emergencia, Clarke regresó al rodaje pocas semanas después. En 2013 sufrió un segundo aneurisma que requirió una operación de cráneo abierto y una dura recuperación, que mantuvo en secreto por miedo a repercusiones laborales. Clarke fundó la organización benéfica SameYou para visibilizar las lesiones cerebrales adquiridas y mejorar el acceso a tratamientos para jóvenes supervivientes.

Emilia Clarke, conocida mundialmente por su papel como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', ha compartido en repetidas ocasiones cómo el haber sobrevivido a dos aneurismas cerebrales durante el rodaje de la serie transformó radicalmente su percepción de la vida.

La intérprete, que actualmente tiene 39 años, ha reflexionado públicamente sobre la profunda sensación de vulnerabilidad que experimentó al enfrentar estas crisis de salud a una edad tan temprana.

Este impactante testimonio ha resonado con fuerza en la industria del entretenimiento y entre sus millones de seguidores globales, haciendo que la historia de la actriz haya traspasado cualquier tipo de frontera yendo mucho más allá del audiovisual.

El primer episodio crítico ocurrió en 2011, justo después de finalizar las grabaciones de la primera temporada del fenómeno de fantasía de HBO. Con apenas 22 años, Clarke sufrió un colapso fulminante mientras realizaba una sesión de entrenamiento en un gimnasio de Londres, provocado por una hemorragia subaracnoidea.

Tras una cirugía cerebral de emergencia, la actriz experimentó episodios de afasia que le impedían recordar su propio nombre. A pesar de la gravedad de la situación y del miedo crónico a perder toda su vida, la actriz hasta logró regresar al set de rodaje de la serie pocas semanas después, reconectando con su papel y demostrando gran profesionalidad.

La gran fortaleza de Clarke

Pero la pesadilla médica, por desgracia, se repitió dos años más tarde, en 2013, cuando una revisión de rutina reveló que un segundo aneurisma en el otro lado de su cerebro había duplicado su tamaño.

La intervención médica inicial falló, lo que obligó a los cirujanos a realizar una operación de cráneo abierto altamente invasiva para salvar su vida. Clarke ha descrito el periodo de recuperación posterior como una de las etapas más oscuras y dolorosas de su existencia, marcada por un constante terror a sufrir secuelas permanentes o a perder sus capacidades.

Tras mantener su condición médica en absoluto secreto durante años por temor a la repercusión laboral, la actriz decidió revelar su historia en 2019 con un propósito transformador y sanador.

Motivada por su milagrosa recuperación, fundó SameYou, una organización benéfica dedicada a visibilizar las lesiones cerebrales adquiridas y a mejorar el acceso al tratamiento neuropsicológico para jóvenes supervivientes.

A día de hoy, Clarke puede continuar trabajando en la industria del cine y la televisión sin problema, y hasta ha pasado por proyectos de gran renombre como el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando su propia serie.