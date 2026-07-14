El pueblo medieval donde desconecta José Sacristán: castillo del siglo XV y una laguna refugio de aves

Chinchón no es solo el pueblo natal de José Sacristán: es una villa histórica con castillo, balcones verdes y refugio de fauna.

Las claves

Las claves Generado con IA José Sacristán encuentra en Chinchón, su pueblo natal a menos de una hora de Madrid, el refugio ideal para desconectar del ruido. Chinchón destaca por su arquitectura medieval: calles empedradas, plaza porticada, castillo del siglo XVI y casas señoriales, siendo declarado Conjunto Histórico-Artístico. El Castillo de los Condes, terminado en 1598 y parcialmente en ruinas, junto con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, enriquecen el patrimonio local. La Laguna de San Juan, cerca del municipio, es una importante zona húmeda que alberga más de 43 especies de aves y es un refugio natural destacado en la región.

José Sacristán no necesita buscar un refugio lejano para desaparecer del ruido. El suyo está a menos de una hora de Madrid, en Chinchón, el pueblo donde nació y al que ha vuelto muchas veces.

RTVE ya lo mostró en Volver con..., cuando el actor regresó a la localidad con su prima Adela y recorrió la plaza, la vega, los mesones y algunos lugares ligados a su memoria familiar.

Lo cierto es que Chinchón no es solo una villa bonita del sureste madrileño, sino el lugar donde Sacristán aparece como alguien que vuelve a casa, no como un visitante ocasional.

El municipio tiene todos los ingredientes de una gran escapada: calles empedradas, plaza porticada, castillo, conventos, ermitas, casas señoriales, gastronomía tradicional y una laguna protegida donde la historia se mezcla con aves.

La Comunidad de Madrid lo incluye dentro de sus Villas de Madrid y recuerda que su casco está declarado Conjunto Histórico-Artístico. También destaca su Plaza Mayor, con galerías, soportales y balcones de madera.

La plaza es el corazón del recorrido. Su estructura actual quedó cerrada en 1683 y conserva ese aire de teatro popular que ha servido como mercado, coso taurino, comedor al aire libre y escenario cinematográfico.

Un castillo del 1598

El castillo completa la imagen medieval. El actual Castillo de los Condes se asienta sobre una fortaleza primitiva y fue terminado en 1598, tras la destrucción del anterior durante el ataque comunero de 1520.

No es una fortaleza perfecta de postal, sino una ruina poderosa. En 1808 fue expoliado e incendiado durante la Guerra de la Independencia, y más tarde incluso se utilizó como fábrica de licores.

Esa imperfección le da carácter. Desde sus alrededores se entiende la posición del pueblo, levantado entre cerros, vegas y caminos que conectan la meseta con el valle del Tajuña.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción añade otra capa artística. Comenzó a construirse en 1534 y conserva en el altar mayor un lienzo de Goya, La Asunción de la Virgen, realizado en 1812.

Pero la percha natural aparece fuera del casco urbano. La Laguna de San Juan, situada en el término municipal de Chinchón, es una importante zona húmeda del sur de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento la describe como el humedal más extenso de los tres asociados al curso bajo del Tajuña. Tiene unas 40 hectáreas, régimen estacional en sus márgenes y dos láminas de agua separadas por un dique.

Su valor está en la avifauna. Se han catalogado más de 43 especies de vertebrados, más de la mitad aves, entre nidificantes, invernantes y visitantes esporádicas. Por eso no es un simple paseo junto al agua.

Además, la Comunidad de Madrid la define como lugar de nidificación, descanso, refugio e invernada para una gran cantidad y variedad de aves acuáticas. Es el contrapunto ecológico perfecto al recorrido monumental.