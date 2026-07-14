Céline Dion, 58 años: “Si no puedo correr, caminaré; si no puedo caminar, gatearé, a pesar de mi enfermedad”

Céline Dion en la presentación de su documental 'Soy Céline' OA Gtres

Las claves

Las claves Generado con IA Céline Dion ha hecho pública su lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara y progresiva que afecta su movilidad y capacidad para cantar. La cantante canadiense mostró su batalla en el documental 'I Am: Céline Dion', donde enfatiza su determinación de seguir adelante pese a las dificultades físicas. Tras cancelar conciertos y centrarse en su recuperación, Dion ha anunciado una residencia en París La Défense Arena para septiembre y octubre de 2026, con entradas agotadas y nuevas fechas añadidas. Su regreso a los escenarios en París simboliza su resistencia, conectando tanto con su identidad francófona como con su trayectoria internacional.

Céline Dion ha convertido una frase de resistencia en una declaración de vida. Tras años alejada de los escenarios por el síndrome de la persona rígida, la cantante canadiense resumió su lucha con una imagen directa: seguir, aunque sea gateando.

La frase apareció en el tráiler de I Am: Céline Dion, el documental de Prime Video que mostró su batalla contra una enfermedad neurológica rara. Allí decía que, si no podía correr, caminaría; y si no podía caminar, gatearía.

Dion no utilizaba una metáfora vacía. En diciembre de 2022 anunció públicamente que padecía síndrome de la persona rígida, una patología que le provocaba espasmos musculares y afectaba a su capacidad para caminar, cantar y actuar.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos de Estados Unidos describe esta enfermedad como un trastorno neurológico raro y progresivo. Puede causar rigidez en tronco, brazos o piernas, además de espasmos dolorosos y sensibilidad a estímulos externos.

Esa sensibilidad puede ser especialmente incapacitante. Ruido, tacto, estrés emocional o cambios de temperatura pueden desencadenar espasmos intensos. En algunos pacientes, la enfermedad altera actividades tan básicas como caminar, mantener el equilibrio o salir de casa.

En el caso de Dion, el impacto era aún más visible porque su cuerpo es su instrumento. Respiración, postura, control muscular y voz forman parte de cada actuación. Cuando esa coordinación falla, el escenario se convierte en un reto físico.

La cantante canceló conciertos, se apartó de las giras y se centró en tratamientos, rehabilitación física y terapia vocal. El documental mostró esa zona menos brillante de la fama: entrenamientos, frustración, miedo y una disciplina casi deportiva.

En una entrevista llegó a afirmar “Si no puedo correr, caminaré; si no puedo caminar, gatearé, a pesar de mi enfermedad”, con esto no promete una recuperación milagrosa ni niega el dolor. Dice algo más humano: que seguirá avanzando de la forma que pueda, aunque el ritmo ya no sea el de antes.

Su reaparición más simbólica llegó en París 2024, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Desde la Torre Eiffel, Dion interpretó Hymne à l’amour, una actuación leída como un gesto de regreso y resistencia.

Ahora, el regreso tiene una ambición mayor. El 30 de marzo de 2026, coincidiendo con su 58 cumpleaños, anunció una residencia en París La Défense Arena con conciertos previstos entre septiembre y octubre de 2026.

La demanda fue tan alta que pocos días después se añadieron seis nuevas fechas. La agenda oficial confirma actuaciones desde el 12 de septiembre hasta el 17 de octubre, dentro de un retorno muy esperado por sus seguidores.

París no es una elección menor. Fue el escenario de su reaparición olímpica y conecta con su carrera francófona, esa parte de su identidad artística que convive con sus grandes éxitos internacionales en inglés.

Lo cierto es que su regreso no borra el diagnóstico, pero lo desafía. Céline Dion vuelve no como si nada hubiera pasado, sino porque ha pasado mucho. Y ahí su frase deja de ser motivacional para convertirse en resistencia.