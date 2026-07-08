Confirmado por Sanidad: la enfermedad letal para los albañiles que resurge en España con más de 500 casos en un año

Las claves

Las claves Generado con IA La silicosis ha resurgido en España con 520 nuevos casos en 2024, según un informe del Ministerio de Sanidad. El aumento de la enfermedad está vinculado a la manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra artificial, usados en encimeras y baños. Casi la mitad de los diagnósticos se concentran en la fabricación y procesado de piedra, y aumenta el número de afectados jóvenes. Galicia, Castilla y León y Andalucía registran la mayoría de los casos, y se recomienda una regulación más estricta del sector.

La silicosis vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de salud laboral en España. Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad alerta del incremento de esta enfermedad profesional, que en 2024 dejó 520 nuevos partes registrados tras años de crecimiento continuado.

Se trata de una patología respiratoria incurable provocada por la inhalación de sílice cristalina, un material presente en numerosas actividades industriales. Aunque durante décadas estuvo ligada principalmente a la minería, la realidad actual muestra un escenario muy diferente.

El estudio destaca que el aumento de casos está estrechamente relacionado con la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo, también conocidos como piedra artificial, empleados de forma habitual en encimeras de cocinas y baños, además del tratamiento de granito y pizarra.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2007 y 2024 se notificaron en España 5.900 partes por silicosis, de los cuales 520 corresponden únicamente al pasado año.

Casi la mitad de los diagnósticos, concretamente un 47,8 %, se concentran en la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo y en el procesado de piedra natural. También aparecen entre los sectores afectados la construcción, la metalurgia y la extracción de minerales.

Peligros de la enfermedad

El informe advierte además de que la exposición a sílice cristalina no solo favorece el desarrollo de la silicosis. Los expertos recuerdan que también incrementa el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y diversas patologías de carácter cardíaco.

Precisamente, desde 2018 se han comunicado 46 partes de cáncer de pulmón asociados a la exposición laboral a sílice cristalina, de los cuales 19 fueron registrados durante 2024, reforzando la preocupación por los efectos de este material.

La investigación también detecta un cambio en el perfil de los afectados. Cada vez aparecen más casos entre trabajadores jóvenes y disminuye la edad mediana de los pacientes atendidos, una tendencia que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias.

En el ámbito territorial, Galicia concentra el mayor número de casos con un 32,9% del total, seguida por Castilla y León, con un 14%, y Andalucía, donde se registra un 10,3% de los diagnósticos.

Los investigadores también señalan que muchos procesos asistenciales continúan sin reconocerse oficialmente como enfermedades profesionales. Esta situación provoca que el Sistema Nacional de Salud asuma la práctica totalidad del coste sanitario derivado de la atención a estos pacientes.

Entre las recomendaciones del informe figura reforzar la vigilancia sobre los sectores con mayor exposición, ampliar el reconocimiento de enfermedades relacionadas con la sílice cristalina y estudiar una regulación mucho más estricta del uso de los aglomerados de cuarzo, siguiendo ejemplos internacionales como Australia o California.