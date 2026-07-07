Patricio Martínez, arquitecto y codirector de PMMT Arquitectura.

Patricio Martínez, arquitecto y codirector de PMMT Arquitectura. Cedida

Ciencia

Los arquitectos coinciden: "El ciclo circadiano es determinado por las 24 horas que corresponden a luz y oscuridad"

Los especialistas reclaman que en el diseño de edificios sanitarios se tengan en cuenta también las necesidades emocionales de los pacientes.

Más información: Los veterinarios coinciden: la memoria de los gatos está determinada por la frecuencia con la que salen a la calle

P. G. Santos
Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

El ciclo circadiano, basado en la alternancia de luz y oscuridad durante 24 horas, es clave para el bienestar y equilibrio del paciente en la arquitectura hospitalaria.

La arquitectura sanitaria debe priorizar la conexión, empatía y dignidad, evitando pasillos interminables y espacios sobresaturados de tecnología.

La luz natural se considera un material esencial en el diseño hospitalario, igual de importante que el hormigón o el acero, para regular hormonas, sueño y estado de ánimo.

Se recomienda garantizar el acceso real a la iluminación diurna y crear entornos hospitalarios que reduzcan el estrés y promuevan la privacidad y la inclusión.

La arquitectura sanitaria de Patricio Martínez sitúa el ciclo circadiano en el centro del diseño hospitalario, al entender que la alternancia de luz y oscuridad durante 24 horas es clave para el equilibrio del cuerpo y el bienestar del paciente.

El fundador, junto con Maximià Torruella, de la empresa PMMT sostiene que los edificios de salud no pueden limitarse a la belleza formal: deben responder a las necesidades emocionales de pacientes que rara vez están en su mejor estado físico o mental.

El arquitecto defiende que esa humanización se articula en torno a una tríada —conexión, empatía y dignidad— que obliga a replantear pasillos interminables, salas sin color y espacios sobresaturados de tecnología que históricamente han convertido los hospitales en lugares hostiles.

Varios turistas pasean por el centro de Valéncia, mientras tratan de mitigar el calor bajo la fuente que pulveriza agua en la plaza de la Reina.

La conexión, explica Martínez en una entrevista a EFESalud, se entiende como el vínculo entre el cuerpo y el entorno construido, un diálogo continuo en el que el paciente percibe el espacio a través de sus sentidos, de la presencia de naturaleza y, sobre todo, de un ciclo de luz que respete sus ritmos biológicos.

Conexión, empatía y dignidad

En este marco, los ritmos circadianos se describen como cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas, estrechamente sincronizados con la alternancia natural entre el día y la noche que determina la organización interna del organismo.

Martínez sintetiza esa idea en una afirmación contundente: "El ciclo circadiano mantiene en equilibrio nuestro cuerpo y está determinado por esas 24 horas que corresponden a la luz y la oscuridad", una ecuación que la arquitectura sanitaria no puede permitirse ignorar.

La luz natural, subraya, se convierte así en un material de proyecto tan decisivo como el hormigón o el acero, porque regula hormonas, sueño y estado de ánimo; privar al paciente de ella equivale a romper el reloj interno que guía su recuperación.

Por eso, la guía de PMMT propone que habitaciones, pasillos y áreas de espera garanticen un acceso real a la iluminación diurna, recurriendo a grandes huecos, patios interiores o soluciones que acerquen el exterior incluso allí donde las vistas son imposibles.

Cuando no hay contacto visual con la naturaleza, el estudio recurre a imágenes, fotografías y recursos bioclimáticos que evocan lo natural, tratando de sostener esa conexión biofílica que el propio Martínez considera una necesidad intrínseca del ser humano enfermo.

El autor Pedro Torrijos.

Los sentidos completan esta ecuación: vista, oído, olfato, tacto y termorrecepción se utilizan de forma deliberada para diseñar experiencias hospitalarias menos agresivas, introduciendo texturas, colores y sonidos que reduzcan el estrés y acompañen terapéuticamente al paciente.

La empatía, segundo pilar de la tríada, implica proyectar desde la piel del enfermo, asumiendo que el diseño influye directamente en sus emociones y que un hospital que intimida o desorienta puede agravar la ansiedad en lugar de aliviarla.

Frente a las macroestructuras impersonales, PMMT recomienda fragmentar visualmente los espacios, reducir escalas, introducir color de forma estratégica y cuidar la señalética para que la experiencia espacial sea legible, manejable y menos intimidante.

El tercer eje, la dignidad, obliga a repensar privacidad, comunicación e inclusión, ámbitos donde los fallos de diseño se traducen a menudo en humillación cotidiana, ruidos indiscretos o conversaciones médicas expuestas ante otros pacientes.