Miguel Ángel Rodríguez, ginecólogo desde hace 20 años: “Las futuras madres están hoy más informadas que nunca”

HM Hospitales refuerza su modelo de maternidad combinando seguridad, cercanía y continuidad asistencial desde el embarazo hasta el posparto.

Las claves

Las claves Generado con IA Las mujeres embarazadas llegan hoy a la consulta más informadas y buscan una atención personalizada, valorando la confianza en su equipo médico. HM Hospitales apuesta por un modelo de maternidad que prioriza la relación cercana entre paciente y profesionales, ofreciendo acompañamiento antes, durante y después del parto. Programas como MotherCare y consultas de matrona refuerzan la atención integral y personalizada, facilitando la resolución de dudas y el apoyo emocional. El posparto ha ganado protagonismo con servicios específicos como las consultas de lactancia, ayudando a las madres en la adaptación y recuperación tras el nacimiento.

La maternidad ha cambiado de forma profunda en los últimos años. Las mujeres llegan hoy a la consulta más informadas, con más preguntas y con una expectativa legítima: vivir el embarazo y el parto de forma segura, acompañada y respetada.

En este nuevo contexto, la elección del hospital donde dar a luz ya no depende únicamente de las instalaciones o de los servicios disponibles.

Cada vez pesa más la posibilidad de contar con un equipo médico de confianza, capaz de ofrecer una atención personalizada durante todo el proceso.

Muchas mujeres eligen dónde dar a luz en función del ginecólogo que ha seguido su embarazo, porque "la paciente necesita sentirse acompañada por un profesional que conoce su historia clínica, la evolución de su gestación y también sus inquietudes personales”, señala el doctor Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, ginecólogo de HM Hospitales.

En HM Hospitales, esta visión forma parte del modelo asistencial de sus maternidades, con profesionales capacitados para resolver dudas, anticipar necesidades y ofrecer una atención adaptada.

Más dudas, pero más información

El acceso a la información ha transformado la forma en la que muchas mujeres viven el embarazo. Las futuras madres consultan contenidos sobre el parto, la lactancia, las pruebas médicas o los posibles escenarios durante el nacimiento.

Esto puede ayudar a tomar decisiones más conscientes, pero también puede generar incertidumbre cuando procede de fuentes poco fiables o se consume de forma desordenada.

“Las futuras madres están hoy más informadas que nunca, y eso es positivo porque les permite participar más activamente en las decisiones sobre su embarazo y su parto", explica el doctor Rodríguez Zambrano.

"Pero también vemos en consulta que no toda la información que reciben, especialmente a través de redes sociales, es veraz o adecuada. Por eso es tan importante que exista una relación sólida entre la paciente y su equipo médico”, continúa.

Las mujeres embarazadas valoran cada vez más un acompañamiento profesional continuo a la hora de llevar su embarazo.

Para los especialistas, este cambio exige reforzar algo esencial en medicina: la relación de confianza entre la paciente y el profesional que la acompaña.

En este sentido, el papel del ginecólogo resulta clave, y contar con un obstetra de referencia, que conoce la evolución de la gestación y las circunstancias de cada paciente, aporta confianza en un proceso en el que las preguntas suelen ser constantes.

“Durante el seguimiento del embarazo, la labor del obstetra también es resolver dudas, anticipar posibles preocupaciones y adaptar la atención a cada mujer”, apunta el especialista.

Esa personalización aporta seguridad y tranquilidad en una etapa especialmente sensible y desde HM Hospitales se trabaja precisamente en esa dirección: recuperar y reforzar la confianza de las mujeres durante el embarazo y el parto, combinando una atención médica cualificada con un acompañamiento cercano y respetuoso.

Del control médico al acompañamiento

Tradicionalmente, la atención al embarazo se ha centrado en el seguimiento clínico: controles periódicos, ecografías, pruebas diagnósticas y valoración de la evolución materno-fetal.

Todos estos elementos siguen siendo imprescindibles, pero hoy se integran en un modelo más amplio, que contempla también las necesidades emocionales, informativas y prácticas de la mujer embarazada.

El embarazo no es únicamente un proceso biológico. Es una etapa vital marcada por cambios físicos, emocionales y familiares, en la que resulta especialmente importante saber a quién acudir ante una duda, una preocupación o una decisión relevante.

Por ello, la continuidad asistencial se ha convertido en un elemento diferencial. La posibilidad de contar con un equipo estable, con ginecólogos, matronas y otros profesionales coordinados, permite ofrecer una atención más ordenada, más personalizada y más cercana.

“La confianza entre la paciente y el ginecólogo es una parte esencial. Cuando se debilita, la mujer puede vivir el seguimiento del embarazo con más inquietud o inseguridad. Nuestro objetivo es reforzar esa confianza desde una atención cercana, rigurosa y personalizada”, afirma el ginecólogo.

En la Comunidad de Madrid, HM Hospitales cuenta con tres maternidades, situadas en HM Montepríncipe, HM Puerta del Sur y HM Nuevo Belén.

"Atendemos alrededor de 4.000 nacimientos al año. Esa experiencia nos permite ofrecer una atención muy cualificada, con equipos preparados para acompañar partos de evolución normal y también para responder de forma rápida y eficaz cuando surge una situación que requiere mayor intervención médica”, agrega.

Acompañar antes, durante y después

HM Hospitales ha desarrollado en sus maternidades un conjunto de servicios orientados a acompañar a la mujer y a su familia desde el embarazo hasta después del nacimiento.

Entre ellos se encuentra MotherCare, un programa gratuito que pone a disposición de las familias una asesora personal para coordinar citas, resolver dudas y facilitar los trámites asociados a esta etapa. Su objetivo es reducir la incertidumbre y hacer que el proceso resulte más sencillo para la paciente.

A este modelo se suman las consultas de matrona, que se ofrecen a las pacientes durante el embarazo para resolver dudas, reforzar la preparación al parto y acompañar en las semanas clave previas al nacimiento.

“En HM Hospitales apostamos por una maternidad en la que la mujer se sienta escuchada, acompañada y segura. La matrona tiene un papel fundamental, pero también lo tiene el ginecólogo que ha seguido la gestación y que conoce de cerca cada caso. La coordinación entre ambos perfiles es clave para ofrecer una atención completa”, destaca el doctor Rodríguez Zambrano.

La propuesta incluye también programas de preparación al parto, consultas de masaje perineal y herramientas innovadoras como Gestaverso, una experiencia inmersiva que permite recrear de forma virtual algunos aspectos prácticos del nacimiento. El objetivo es que la mujer llegue al parto con mayor conocimiento del entorno, más confianza y menor incertidumbre.

Estos servicios, implantados en el último año, nacen con una finalidad asistencial: ofrecer a las pacientes una experiencia más completa, cualificada y cercana, reforzando la calidad del seguimiento y del acompañamiento.

El parto: calidez y personalización

El momento del parto continúa siendo una de las principales preocupaciones de muchas embarazadas. El miedo al dolor, la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el proceso o el desconocimiento de lo que ocurrirá en el hospital pueden generar inquietud incluso en embarazos que evolucionan con normalidad.

“La atención al parto ha evolucionado enormemente. Hemos pasado de modelos más impersonales a entornos más amables, donde la mujer puede estar acompañada, informada y atendida con mayor calidez. El parto debe vivirse como un acontecimiento especial, pero siempre con la seguridad clínica y los medios necesarios para actuar si aparece cualquier incidencia”, explica el doctor Rodríguez.

El posparto gana protagonismo

Si durante años gran parte de la atención se concentró en el embarazo y el nacimiento, hoy existe una conciencia creciente sobre la importancia del posparto. La recuperación física, el inicio de la lactancia, la adaptación emocional y las dudas de los primeros días requieren apoyo especializado.

Tras el nacimiento, HM Hospitales ofrece consultas personalizadas de lactancia. En ellas se abordan aspectos como el inicio y desarrollo de la lactancia, las posiciones, la resolución de dificultades, la relactación o el destete respetuoso.

Según afirma el especialista, “cada vez más pacientes valoran contar con este apoyo especializado también después del nacimiento”.

Este acompañamiento posterior permite dar continuidad a la atención recibida durante el embarazo y el parto, ayudando a las familias a afrontar esta nueva etapa con mayor seguridad.

En HM Hospitales la madre tiene a su disposición consultas personalizadas de lactancia.

Una maternidad más cercana

La experiencia de la maternidad no depende únicamente de acceder a tecnología avanzada o a instalaciones especializadas. También está determinada por cómo se vive el proceso, por la calidad de la relación con los profesionales y por la sensación de estar acompañada en cada decisión.

Por eso, HM Hospitales apuesta por un modelo que combina capacitación médica, dedicación profesional, personalización y cercanía. Un modelo en el que el ginecólogo, la matrona y el resto del equipo asistencial trabajan de forma coordinada para que cada mujer pueda vivir su embarazo, su parto y su posparto con confianza.

“Nuestro objetivo no es únicamente atender más partos, sino atenderlos mejor. Queremos ofrecer un servicio completo, cualificado, cercano y con todos los medios técnicos e instalaciones necesarias, poniendo siempre a la paciente en el centro”, afirma el doctor Rodríguez Zambrano.

La finalidad es clara: que una etapa tan importante como la gestación y el nacimiento se viva como lo que es, un momento especial, cercano y seguro, acompañado por profesionales cualificados y con todos los recursos necesarios para cuidar de la madre y del bebé.