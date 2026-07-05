Marruecos marca las normas: cambia aire acondicionado por agua inteligente, sombra y arquitectura especial en verano

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos apuesta por la arquitectura tradicional y la reforestación para combatir el calor extremo y reducir la dependencia del aire acondicionado. El país recupera materiales como el adobe y el tapial, y prioriza la creación de sombra y corredores verdes en sus ciudades. La gestión del agua utiliza inteligencia artificial para optimizar el riego con aguas residuales tratadas, favoreciendo la humedad ambiental. El modelo marroquí despierta interés internacional al combinar soluciones tecnológicas modernas con urbanismo sostenible heredado de las antiguas medinas.

Marruecos ha dado un giro importante a sus políticas urbanísticas para combatir el calor extremo mediante una estrategia que rescata la arquitectura tradicional y descarta la dependencia absoluta del aire acondicionado.

Con temperaturas veraniegas que ya superan los 40 °C, el país norteafricano busca frenar la saturación de su red eléctrica y permitir que sus ciudades respiren.

Para ello, el gobierno está recuperando normativas de construcción basadas en materiales ancestrales como el adobe y el tapial, además de diseños de muros gruesos y patios interiores que regulan la temperatura de forma natural y pasiva.

El plan otorga un protagonismo absoluto a la creación de sombra y corredores verdes en los núcleos urbanos densos. Al contrario de los sistemas de refrigeración mecánicos, que enfrían los interiores a costa de expulsar más calor a la vía pública, el nuevo modelo prioriza la reforestación masiva con especies nativas.

Ciudades como Agadir y Marrakech están transformando sus espacios públicos, cubriendo mercados y paradas de autobús con vegetación para reducir drásticamente el efecto de isla de calor en el asfalto.

Adiós a los aires acondicionados

La gestión del agua, bautizada bajo el concepto de "agua inteligente", se apoya en la tecnología y la digitalización para maximizar un recurso crítico en plena crisis por sequía.

Las nuevas infraestructuras utilizan inteligencia artificial para optimizar el riego estratégico, empleando exclusivamente aguas residuales debidamente tratadas para mantener la humedad ambiental.

Además, se están sustituyendo los pavimentos convencionales por suelos permeables que retienen la humedad y evitan que el suelo urbano acumule calor durante el día, liberando así parte de las altas temperaturas para que el ambiente respire un poco más.

Este enfoque de adaptación climática pasiva ya ha comenzado a captar el interés de la comunidad internacional y de inversores europeos, quienes ven en Marruecos una especie de laboratorio urbano para el sur del Mediterráneo.

El proyecto demuestra que la respuesta a las crisis climáticas actuales no siempre pasa por un mayor consumo energético, sino por la combinación de soluciones tecnológicas de vanguardia con el urbanismo sostenible heredado de las antiguas medinas.

El modelo marroquí establece un precedente clave en el urbanismo global al demostrar que el progreso no radica en aislarse del entorno, sino en integrarse inteligentemente con él, utilizando sus recursos para combatir, en ese caso, fenómenos naturales.

Al sustituir el consumo eléctrico desmedido por la autosuficiencia de los ecosistemas locales, el país reduce su huella de carbono y redefine el concepto de habitabilidad para los próximos años.