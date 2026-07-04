Carlos Gutiérrez, veterinario: "Hay una planta que va a evitar que tu gato se coma todas las demás"

Una chica con un gato y una planta de fondo. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Carlos Gutiérrez recomienda el pasto para gatos como solución para evitar que los felinos muerdan otras plantas del hogar. El pasto para gatos, hecho a base de semillas de cebada germinadas, es seguro y fácil de cultivar en casa, satisfaciendo el instinto natural de morder hojas frescas. Gutiérrez propone una lista de 10 plantas compatibles con gatos, como la maranta, helecho de Boston, rosales, fitonia y margaritas del Cabo, para mantener un entorno verde y seguro. El veterinario sugiere que el pasto para gatos debería ser un elemento básico en cualquier hogar con felinos, ya que ayuda a prevenir daños en otras plantas y mejora el bienestar animal.

Los gatos domésticos mantienen una relación compleja con las plantas del hogar, donde la curiosidad felina suele traducirse en hojas mordidas y macetas dañadas que generan frustración entre muchos propietarios preocupados por su convivencia diaria y seguridad básica general.

Ante esta situación frecuente, el veterinario Carlos Gutiérrez propone, en un vídeo publicado en su canal de YouTube, una solución sencilla que puede reducir significativamente el problema dentro de casa sin renunciar a un entorno verde agradable y seguro para la familia.

Según explica el especialista, existen plantas seguras para convivir con gatos, pero destaca especialmente una alternativa que actúa como distracción natural y evita que el animal se interese por otras especies ornamentales del hogar más delicadas o peligrosas.

Esa planta no destaca por su valor decorativo tradicional, sino por su funcionalidad: el llamado pasto para gatos ofrece un recurso vegetal seguro que satisface el instinto natural de morder hojas frescas sin poner en riesgo la salud felina.

Qué 10 plantas tiene

El veterinario elaboró una lista de 10 plantas que ha mantenido en su propia casa junto a su gato, buscando compatibilizar estética y seguridad en el entorno doméstico cotidiano sin comprometer el bienestar del animal ni su conducta.

Entre las especies mencionadas figuran la maranta, el helecho de Boston, los rosales, la fitonia, las margaritas del Cabo y las heucheras, todas ellas compatibles con la presencia de felinos en interiores siempre con cuidado básico y supervisión adecuada mínima.

A la lista se suman también la Campanula isophylla, las echeverias y la alegría de Guinea, configurando un conjunto variado de opciones ornamentales seguras para hogares con gatos curiosos que permiten mantener un ambiente vegetal atractivo sin riesgos relevantes.

Sin embargo, Gutiérrez subraya que el elemento clave de su propuesta es el pasto para gatos, al que define como un auténtico "plan de paz vegetal" dentro del hogar compartido capaz de reducir conflictos entre plantas y animales fácilmente.

Este recurso consiste principalmente en semillas de cebada germinadas, un cultivo accesible que apenas requiere cuidados y puede desarrollarse con agua y luz natural en prácticamente cualquier vivienda lo que facilita su uso incluso para propietarios sin experiencia previa.

Una de las ventajas más destacadas es su rápido crecimiento, ya que en apenas tres o cuatro días brotan tallos con tamaño suficiente para que el gato pueda consumirlos con normalidad y cubrir su necesidad instintiva de ingerir hierba.

El propio veterinario asegura que este tipo de pasto debería considerarse un elemento básico en cualquier hogar con gatos, dado que forma parte de sus conductas naturales diarias relacionadas con la alimentación y el mantenimiento de su bienestar digestivo.

La experiencia en su propio domicilio respalda esta recomendación, ya que cuando el pasto se seca o desaparece, el gato comienza a mostrar interés por otras plantas disponibles en el entorno doméstico aumentando el riesgo de daños en plantas.

Además de la cebada, el especialista señala que pueden emplearse otras gramíneas de crecimiento rápido como trigo, centeno o alpiste, e incluso césped, siempre que se garantice que sean opciones seguras para el animal y libres de químicos tóxicos.