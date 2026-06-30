Las claves

Las claves Generado con IA La hiperconexión y la multitarea generan una falsa sensación de productividad y contribuyen al cansancio mental y la falta de concentración. El cardiólogo Carlos Yebra advierte que el cerebro no está diseñado para saltar de una tarea a otra constantemente, lo que puede generar bloqueo y reducir el rendimiento diario. Hábitos como dormir bien, alimentarse de forma equilibrada, hacer ejercicio regular y gestionar el estrés son fundamentales para preservar la energía y la claridad mental. Los suplementos nutricionales pueden ser útiles, pero nunca sustituyen los pilares básicos de una vida saludable, como la desconexión digital y el descanso adecuado.

Vivimos conectados prácticamente las 24 horas del día. Notificaciones, correos, wasaps, redes sociales y un sinfín de tareas diarias ocupan gran parte de nuestra jornada.

Esta hiperconexión ha transformado la forma en la que trabajamos, nos relacionamos e incluso descansamos.

Sin embargo, también ha traído consigo esa sensación, cada vez más común, de estar constantemente ocupados, aunque no necesariamente avanzando.

Conceptos como la niebla mental, la fatiga cognitiva o la dificultad para mantener la concentración han pasado de ser términos desconocidos a formar parte del día a día de muchas personas.

La sensación de cansancio mental, la falta de claridad o la dificultad para terminar tareas sencillas se han convertido en señales habituales en una sociedad que parece no detenerse nunca.

Detrás de este fenómeno se encuentra, en gran medida, la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos.

Saltar de una tarea a otra, consultar el móvil cada pocos minutos o intentar atender varias cosas al mismo tiempo puede generar la sensación de estar aprovechando el tiempo al máximo.

Sin embargo, los expertos advierten de que esa percepción no siempre refleja la realidad.

Carlos Yebra, médico residente de Cardiología, explica que muchas personas describen este estado como una especie de bloqueo que dificulta el rendimiento diario. "Es como tener la cabeza con un lastre que no te deja avanzar", señala.

Un usuario observa el móvil. A. R.

Para el especialista, uno de los grandes desafíos es la falsa productividad asociada a la multitarea.

Y es que tal y como detalla Yebra, "nuestro cerebro no está diseñado para mantener el foco cuando saltamos continuamente de una tarea a otra. La sensación de estar ocupados no siempre significa que estemos siendo productivos".

Lejos de las soluciones rápidas, los expertos coinciden en que el bienestar mental se construye a través de hábitos que se mantienen en el tiempo.

Dormir bien, seguir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico de manera regular y aprender a gestionar el estrés siguen siendo los pilares fundamentales para preservar la energía y la claridad mental.

El descanso nocturno ocupa el papel más relevante. Durante el sueño, el cerebro consolida recuerdos, regula emociones y lleva a cabo procesos esenciales para el rendimiento diario.

Cuando el descanso es insuficiente de forma prolongada, pueden aparecer dificultades de concentración, problemas de memoria y una menor capacidad para afrontar las tareas cotidianas.

La alimentación también desempeña una función importante. Una dieta equilibrada, inspirada en el patrón mediterráneo y con un consumo reducido de alimentos ultraprocesados, proporciona nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

A ello, según los expertos, se suma la práctica regular de ejercicio físico, especialmente de carácter aeróbico, que favorece una mayor sensación de bienestar y vitalidad.

El descanso es fundamental en nuestro día a día.

Dentro de este enfoque, algunos especialistas consideran que determinados complementos nutricionales pueden convertirse en una ayuda adicional para quienes buscan cuidar su bienestar cognitivo.

No obstante, recuerdan que su papel debe entenderse siempre como un apoyo dentro de un estilo de vida saludable y nunca como una solución independiente.

"Muchas personas buscan una solución inmediata para recuperar energía mental o concentración, pero ningún producto puede sustituir una rutina saludable. La suplementación inteligente puede ser una herramienta útil cuando forma parte de un contexto bien construido, nunca un reemplazo de los pilares básicos de salud", destaca Yebra, tras analizar los complementos de ZZen Labs.

No obstante, para quienes notan que les cuesta concentrarse más que antes, se sienten irritables o necesitan más tiempo para completar tareas sencillas, el especialista recomienda volver a lo básico.

Caminar cada día, reducir la exposición continua a pantallas, reservar momentos de desconexión y proteger las horas de sueño, son algunos de los hábitos que, según detalla el experto, todos deberíamos hacer para mejorar nuestro día a día.

Y es que según aclaran los médicos, la verdadera diferencia no suele encontrarse en hacer más cosas, sino en aprender a cuidar mejor nuestra mente, evitando esas prisas que nos sobreestimulan a todas horas del día.