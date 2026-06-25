Carlos Gutiérrez, veterinario: "Cuidado con las ventanas oscilobatientes, son una trampa mortal para algunos gatos"

Las claves

Las claves Generado con IA Las ventanas oscilobatientes suponen un grave peligro para los gatos, ya que pueden quedar atrapados y sufrir lesiones graves o irreversibles. El veterinario Carlos Gutiérrez recomienda no dejar este tipo de ventanas abiertas si el gato va a permanecer solo en casa. Se aconseja instalar topes en las puertas, permitir la entrada de luz natural y dejar varios recipientes de agua accesibles para garantizar la seguridad y bienestar del gato. Evitar depender exclusivamente de comederos automáticos y revisar cables o cuerdas sueltos son medidas básicas para prevenir accidentes domésticos con gatos.

Cuando dejamos solos en casa a nuestros gatos se nos suelen olvidar algunos detalles que los veterinarios consideran vitales. Entre ellos, uno destaca por encima del resto debido a los graves accidentes que puede provocar: las ventanas oscilobatientes.

El veterinario Carlos Gutiérrez ha advertido sobre los riesgos de este tipo de ventanas, habituales en muchos hogares por su capacidad para ventilar las estancias. Sin embargo, cuando hay gatos en casa, pueden convertirse en un peligro inesperado y muy serio.

Según explica el especialista, numerosos felinos intentan asomarse o atravesar la abertura creada por la ventana. Durante ese movimiento pueden quedar atrapados entre el marco y la hoja, una situación especialmente peligrosa cuando el animal trata de liberarse por sus propios medios.

El problema no se limita a una simple lesión en una pata. Gutiérrez señala que algunos gatos llegan a quedar suspendidos por la zona abdominal o torácica, lo que puede provocar daños de extrema gravedad. En determinados casos, incluso pueden producirse lesiones irreversibles en la columna vertebral.

Por este motivo, el veterinario recomienda evitar completamente el uso de ventanas oscilobatientes cuando el gato permanece sin supervisión. Aunque la intención sea mantener la vivienda ventilada, existen alternativas mucho más seguras para garantizar el bienestar del animal.

Revisión antes de salir

La seguridad doméstica incluye además otros aspectos fundamentales. Uno de ellos consiste en impedir que las puertas se cierren accidentalmente. Para ello, aconseja instalar topes que eviten que el gato quede encerrado en una habitación sin acceso a comida, agua o su zona habitual de descanso.

Otro elemento importante es la iluminación natural. Mantener la casa completamente a oscuras mediante persianas bajadas puede alterar la percepción del ciclo diario del animal. La entrada de luz solar le ayuda a orientarse y a distinguir con normalidad entre el día y la noche.

La hidratación también merece una atención especial, especialmente durante los meses más cálidos. Gutiérrez recomienda dejar varios recipientes con agua disponibles en diferentes puntos de la vivienda para reducir el riesgo de que el gato se quede sin acceso a ella.

Respecto a la alimentación, el experto considera útil utilizar platos bajos para evitar molestias en los bigotes. Además, recuerda que los comederos automáticos pueden fallar por cortes eléctricos, problemas de conexión o bloqueos mecánicos, por lo que nunca deberían ser la única fuente de comida disponible.

Finalmente, también aconseja revisar cables, cuerdas y otros elementos que puedan quedar al alcance del gato. Sujetarlos correctamente reduce el riesgo de accidentes mientras el animal permanece solo y ayuda a que pueda disfrutar de su entorno con total seguridad.