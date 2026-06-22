Marcos Vázquez, experto en fitness: "Tu seguro de vida para la vejez es empezar construyendo masa muscular a los 20"

El músculo es el mejor seguro de vida para la vejez.

Las claves

Las claves Generado con IA Construir masa muscular en los 20 y 30 años es clave para la salud en la vejez, según expertos en fitness como Marcos Vázquez. La pérdida de masa muscular, o sarcopenia, comienza después de los 30 años, por lo que desarrollar fuerza joven ayuda a retrasar la fragilidad física. El músculo actúa como órgano endocrino, liberando miocinas que regulan el sistema inmunitario y reducen la inflamación, previniendo enfermedades crónicas. La fuerza muscular protege frente a caídas, fracturas y ayuda a mantener la autonomía funcional, siendo un predictor de longevidad más fiable que el IMC.

Profesionales y divulgadores científicos especializados en salud deportiva coinciden en que construir masa muscular durante los 20 y 30 años funciona como un seguro de vida biológico indispensable para la vejez.

"Si construyes masa muscular en tus 20 o 30 años, el cambio físico no solo es estético, es tu mejor seguro de vida para la vejez", señala Marcos Vázquez, experto en fitness y uno de los mayores divulgadores de salud.

A partir de la tercera década de vida, el cuerpo humano inicia un proceso natural de pérdida de tejido muscular conocido como sarcopenia. Desarrollar una base sólida de fuerza en la juventud eleva el punto de partida metabólico y retrasa el umbral de la fragilidad física en las etapas avanzadas de la vida.

La investigación médica contemporánea demuestra que el músculo es, en realidad, un órgano endocrino activo con un impacto directo en la prevención de enfermedades crónicas.

Al contraerse mediante el ejercicio de fuerza, el tejido muscular libera miocinas, unas proteínas encargadas de regular el sistema inmunitario y reducir la inflamación general del organismo.

Esta capacidad convierte al entrenamiento en una de las herramientas más eficaces de combatir afecciones metabólicas como la diabetes tipo 2 y el hígado graso. Es decir, que realizar ejercicios de fuerza y desarrollar musculatura no solamente ofrece mejor estética, sino que refuerza el organismo por dentro haciéndolo más fuerte.

El músculo como seguro de vida

Y más allá del control metabólico, la fuerza física actúa como el principal escudo protector contra los accidentes más peligrosos de la tercera edad, como las caídas y las fracturas de cadera, que son precisamente los temas a los que se refiere Marcos Vázquez con sus declaraciones.

El estímulo mecánico de levantar peso no solo hipertrofia las fibras musculares, sino que también incrementa la densidad ósea, frenando de golpe el avance de la osteoporosis.

Un sistema musculoesquelético robusto garantiza que el cuerpo conserve su autonomía funcional, permitiendo a cada persona realizar actividades cotidianas tan sencillas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar peso sin ayuda de terceros.

Los expertos en longevidad subrayan que la masa muscular es la reserva de emergencia del cuerpo ante crisis de salud imprevistas, como cirugías graves o periodos prolongados de reposo en cama.

Durante estos periodos de tiempo, el organismo suele recurrir a los aminoácidos del músculo para mantener activas sus funciones vitales y defenderse así de las infecciones.

Por ello, diversos estudios publicados en revistas de prestigio internacional y centrados en la epidemiología confirman que la fuerza muscular es un predictor de mortalidad mucho más preciso incluso que el Índice de Masa Corporal, demostrando que la musculatura es uno de los pilares fundamentales para tener buena calidad de vida.