El pueblo medieval perfecto para una escapada: Conjunto Histórico-Artístico y refugio de cabras montesas protegidas

Una cabra montés en La Pedriza (Manzanares el Real, Madrid). Rafael Bastante / Europa Press

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Las claves Generado con IA Grazalema es un pueblo de la Ruta de los Pueblos Blancos, con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural en 2003. Su entorno natural destaca por integrarse en el Parque Natural Sierra de Grazalema, el primer parque natural de Andalucía, con más de 53.000 hectáreas. La zona es refugio de cabras montesas y aves como el quebrantahuesos, gracias a su biodiversidad y paisajes de sierras, cañones y grutas. Grazalema registra el punto de mayor precipitación de Andalucía, lo que contribuye a su riqueza natural y paisajística.

Grazalema aparece entre montañas como una mancha blanca rodeada de roca, bosque y lluvia. En plena sierra de Cádiz, este pueblo conserva calles estrechas, casas encaladas y un entorno natural que lo convierte en una escapada perfecta fuera del verano.

La localidad forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y se encuentra dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, un espacio protegido entre Cádiz y Málaga. Su posición explica esa mezcla tan reconocible de arquitectura serrana y paisaje calizo.

El casco urbano tiene suficiente historia para sostener el gancho patrimonial. El BOE recoge que Grazalema fue declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, por decreto de la Junta de Andalucía en 2003.

La declaración reconocía el valor histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico del núcleo. También protegía espacios públicos, parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de la delimitación del casco antiguo, no solo monumentos aislados.

El recorrido se hace mejor sin prisas, subiendo y bajando por calles empedradas, fachadas blancas, plazas pequeñas y miradores abiertos a la sierra. Grazalema funciona como conjunto, con una arquitectura popular muy ligada al clima y a la pendiente.

Más de 53.000 hectáreas

Esa relación con el entorno no es casual. El caserío encalado se integra en un paisaje serrano de formaciones calizas, según recoge el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico al describir el Paisaje de Interés Cultural de Grazalema.

La percha natural es igual de potente que la patrimonial. El Parque Natural Sierra de Grazalema fue el primer parque natural declarado en Andalucía y celebró recientemente sus 40 años, con más de 53.000 hectáreas entre Cádiz y Málaga.

El MITECO destaca que la Reserva de la Biosfera de Grazalema reúne una gran diversidad biológica por su variedad orográfica, su abundancia de precipitaciones, su alternancia de zonas silíceas y calizas y la presencia de manantiales.

Ese clima explica parte de su singularidad. En estas sierras se localiza el punto de mayor precipitación de Andalucía y uno de los más elevados de España, un contraste llamativo en un territorio asociado al sur seco.

El agua ha trabajado el paisaje durante miles de años. El Inventario Español del Patrimonio Natural describe relieves abruptos, cañones como la Garganta Verde, simas, grutas y el complejo Hundidero-Gato, uno de los grandes sistemas subterráneos de la zona.

Ahí aparece también el refugio de fauna. Los cortados, bosques y zonas rocosas sostienen especies propias de montaña mediterránea, desde rapaces hasta mamíferos adaptados a pendientes y roquedos, como la cabra montés.

La cabra montés encaja especialmente bien en este paisaje. No es un animal decorativo para la postal, sino parte de una biodiversidad serrana que depende de cortados, laderas abruptas, matorral y espacios relativamente tranquilos.

El parque también mantiene una fuerte dimensión ornitológica. En 2025, la Junta inició trabajos para reintroducir el quebrantahuesos en Grazalema, una especie desaparecida de la zona a comienzos del siglo XX y vinculada a grandes paisajes de montaña.