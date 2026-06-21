Carlos Gutiérrez, veterinario: "Cambiar los muebles de sitio en casa desestabiliza mucho a los gatos, quieren rutina"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos valoran la estabilidad y las rutinas; cambios como mover los muebles pueden afectar negativamente su bienestar. El estrés por modificaciones en el entorno puede causar agresividad, pérdida de apetito y problemas de salud en los gatos. Los signos de frustración felina incluyen orejas aplanadas, cambios en la expresión facial, maullidos insistentes y comportamiento distante. Para evitar problemas, se recomienda mantener rutinas, realizar cambios de forma gradual y facilitar la adaptación con feromonas si es necesario.

La estabilidad tiene un valor enorme para los gatos. Aunque muchos propietarios no lo perciben, pequeñas modificaciones dentro del hogar pueden alterar el bienestar de estos animales y provocar cambios en su comportamiento y estado de salud.

El veterinario Carlos Gutiérrez advierte de que la frustración y la decepción en los felinos no son cuestiones menores. Cuando un gato percibe que su entorno deja de ser predecible, puede reaccionar con conductas problemáticas o experimentar consecuencias físicas relevantes.

Entre los efectos más habituales se encuentran una mayor agresividad, pérdida de apetito y alteraciones urinarias. Además, el especialista explica que el estrés continuado también puede debilitar el sistema inmunitario, haciendo que el animal sea más vulnerable frente a determinadas enfermedades.

Según señala el veterinario, diversos estudios han observado que los gatos sometidos a situaciones frecuentes de frustración desarrollan más problemas de salud. Este fenómeno se ha detectado especialmente en refugios, donde los animales pueden sufrir con mayor frecuencia afecciones respiratorias.

La decepción también influye en la relación que mantienen con las personas. Algunos gatos se vuelven más distantes, reducen el contacto con los miembros de la familia y pasan menos tiempo compartiendo espacios con ellos dentro del hogar.

Gatos frustrados

Detectar estas emociones puede ser más sencillo de lo que parece. Gutiérrez explica que los gatos muestran señales visibles cuando están frustrados. Entre ellas destacan las orejas aplanadas hacia los lados o hacia atrás y determinados cambios en la expresión facial.

También pueden estirar los bigotes hacia los laterales, mantener una expresión más tensa o dirigir la mirada hacia arriba. En situaciones más evidentes aparecen maullidos insistentes, gruñidos, bufidos y otras vocalizaciones asociadas al malestar emocional.

Para evitar estos problemas, el experto recomienda reducir al máximo los cambios bruscos. Los gatos necesitan controlar su entorno y cualquier modificación inesperada, incluso algo aparentemente insignificante como mover muebles, puede generarles una importante sensación de inseguridad.

Las rutinas diarias desempeñan un papel fundamental. Comer a las mismas horas, mantener horarios estables y ofrecer un ambiente predecible ayuda a que los felinos se sientan seguros y tranquilos dentro de su territorio habitual.

La alimentación es otro aspecto donde conviene actuar con prudencia. Cambiar repentinamente de comida, aunque el nuevo producto parezca mejor, puede generar rechazo e incluso trastornos digestivos. Por ello, cualquier transición debe realizarse de forma progresiva y controlada.

Cuando los cambios son inevitables, como la llegada de una nueva persona al hogar, el veterinario aconseja facilitar la adaptación mediante feromonas faciales sintéticas felinas y respetar siempre el ritmo del animal, permitiendo que sea él quien tome la iniciativa en el contacto.