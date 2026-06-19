Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe a los dueños de perros dar antes de las ocho semanas a cachorros

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal prohíbe ceder, vender o regalar cachorros de perros, gatos y hurones antes de las ocho semanas de vida. Separar a los cachorros antes del plazo legal puede provocar problemas de conducta, ansiedad, miedo y afectar su sistema inmunitario. La normativa no distingue entre transacciones económicas y cesiones gratuitas; cualquier cambio de titularidad prematuro es ilegal. La ley exige identificar a los animales antes de su cesión y formalizar el cambio mediante contrato, reforzando así la tenencia responsable y la trazabilidad.

Separar a un cachorro de su madre antes de cumplir ocho semanas no es una simple imprudencia doméstica. La legislación española prohíbe expresamente su cesión, venta o regalo prematuros por razones sanitarias y conductuales de bienestar animal esenciales.

Aunque muchas personas consideran inocuo entregar una camada entre familiares o amigos, la normativa no distingue entre transacciones económicas y cesiones gratuitas. Cualquier cambio de titularidad antes del plazo establecido resulta ilegal por motivos científicos y éticos.

Esta obligación aparece recogida en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Su artículo 58 impide ceder perros, gatos y hurones menores de ocho semanas de vida y desarrollo equilibrado.

El mandato legal responde a un consenso internacional. Durante las primeras semanas, los cachorros desarrollan habilidades sociales esenciales mediante la convivencia con la madre y sus hermanos, un aprendizaje imposible de sustituir posteriormente durante sus primeros meses de existencia.

Cuáles son las consecuencias

La separación temprana incrementa el riesgo de problemas de conducta, ansiedad por separación, miedo, agresividad y dificultades de socialización. También puede afectar al sistema inmunitario, todavía inmaduro durante esa etapa crítica para garantizar una adaptación saludable posterior y estable.

La lactancia no constituye el único vínculo imprescindible. La madre enseña límites, modula la intensidad del juego y corrige comportamientos que marcarán la vida adulta del animal con paciencia, coherencia y referencias maternas.

Cualquier cesión entre particulares debe formalizarse mediante un contrato específico. Ese documento acredita el cambio de responsabilidad, aunque nunca puede utilizarse para eludir las restricciones de edad ni anticipar entregas mediante acuerdos verbales.

El desconocimiento normativo sigue siendo frecuente. Anuncios en redes sociales, grupos vecinales o aplicaciones de mensajería ofrecen cachorros recién nacidos como obsequio, una práctica aparentemente altruista que vulnera la legislación vigente española en numerosas ciudades y entornos rurales españoles.

La ley también exige que los animales estén identificados conforme a la normativa aplicable antes de su cesión. El objetivo es reforzar la trazabilidad, combatir el abandono y facilitar la tenencia responsable desde el nacimiento hasta la entrega responsable.

Las sanciones por incumplir la normativa pueden variar según la gravedad y la regulación autonómica aplicable. Las autoridades consideran especialmente relevante prevenir la cría irresponsable y el comercio informal de animales domésticos mediante campañas informativas y controles administrativos periódicos.

Respetar las ocho semanas mínimas beneficia tanto a los animales como a las familias receptoras. Un cachorro adecuadamente socializado presenta menos problemas y requiere menos intervenciones para reducir fraudes y extravíos posteriores significativamente.

Más allá de una obligación administrativa, esperar dos meses completos constituye una medida preventiva respaldada por la evidencia científica. La impaciencia humana nunca debería imponerse al desarrollo físico y emocional del cachorro a lo largo de su convivencia familiar.

Cumplir este plazo mínimo no solo evita posibles sanciones. También fomenta una cultura de adopción y tenencia responsable basada en la información, el respeto animal y decisiones meditadas desde el inicio de cada vínculo humano-animal futuro y duradero saludable.