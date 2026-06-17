Los veterinarios coinciden: el apego de los gatos está determinado por la frecuencia con la que les hablas y acaricias

Las claves

Las claves Generado con IA Hablar y acariciar frecuentemente a los gatos aumenta sus niveles de oxitocina, una hormona asociada al apego y bienestar emocional. El estudio demuestra que la calidad y frecuencia de la interacción humana influyen directamente en el vínculo entre los gatos y sus dueños. Los resultados sugieren que los gatos no son tan independientes como se pensaba y pueden desarrollar lazos emocionales fuertes según el trato recibido. Medir la oxitocina urinaria podría convertirse en una herramienta objetiva para evaluar el bienestar y la calidad del vínculo entre gatos y humanos.

Hablar a un gato no es un gesto trivial ni una excentricidad afectiva. Y es que esta interacción cotidiana tiene efectos biológicos medibles que refuerzan el vínculo entre humanos y felinos domésticos de forma clara.

Así lo ha demostrado un estudio en el que se ha observado que los gatos cuyos dueños les hablan con frecuencia y les proporcionan contacto físico suave presentan mayores niveles de oxitocina en la orina, una hormona clave en la formación del apego social según datos.

El trabajo, publicado en la revista Animals, analiza muestras urinarias de gatos en contextos domésticos controlados y relaciona estos niveles hormonales con la cantidad y calidad de la interacción diaria mantenida con sus cuidadores humanos de forma sostenida prolongada.

Los investigadores concluyen que no solo la presencia del dueño, sino el tipo de comunicación, incluyendo el tono de voz y las caricias suaves, influye directamente en la respuesta fisiológica del animal y en su bienestar general global también.

La oxitocina, indicador clave

La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, desempeña un papel central en los vínculos sociales de múltiples especies, incluidos los humanos, y su aumento se asocia con sensaciones de confianza, seguridad y apego emocional duradero más intensas.

En el caso de los gatos, tradicionalmente considerados animales independientes, estos hallazgos cuestionan la idea de un vínculo débil con sus dueños y apuntan a una relación compleja, modulada por la interacción cotidiana y el trato recibido muy clara.

Otros estudios previos ya habían señalado que los gatos reconocen la voz de sus dueños y muestran respuestas conductuales diferenciadas, pero este nuevo trabajo aporta una evidencia fisiológica directa que permite medir el apego más allá del comportamiento observable.

El análisis se basa en comparar niveles hormonales tras distintos tipos de interacción, desde la simple presencia pasiva hasta sesiones de caricias y vocalización afectiva, observando incrementos significativos cuando el contacto humano es más frecuente y de mayor calidad.

Estos resultados tienen implicaciones relevantes para el bienestar animal, ya que sugieren que prácticas cotidianas sencillas, como hablar al gato o acariciarlo con suavidad, pueden influir directamente en su estado emocional y en su salud a medio plazo también.

Los autores del citado estudio proponen utilizar la medición de oxitocina urinaria como un indicador objetivo del vínculo entre gato y humano, abriendo la puerta a nuevas herramientas para evaluar la calidad de vida de los animales domésticos en casa.

La consistencia en la interacción también es clave, ya que los gatos pueden desarrollar respuestas positivas sostenidas cuando las rutinas de contacto y comunicación se mantienen estables a lo largo del tiempo.

Este hallazgo contribuye a desmontar mitos sobre la supuesta frialdad emocional de los gatos, mostrando que su capacidad de generar vínculos depende en gran medida del entorno social y del comportamiento de las personas con las que conviven.