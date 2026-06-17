Charles Poliquin, entrenador de fuerza: "Todo está en tu cabeza. Arregla tu mente y el músculo te seguirá rápidamente"

El poder de la mente en el gimnasio es lo más importante.

Las claves

Las claves Generado con IA El desarrollo muscular depende en gran medida del sistema nervioso central, no solo del esfuerzo físico. Charles Poliquin defendía que la transformación física real empieza en el cerebro, ya que la mente dicta la velocidad e intensidad del crecimiento muscular. La conexión mente-músculo y la concentración en el entrenamiento aceleran la hipertrofia y mejoran el rendimiento. El estrés, la falta de sueño y las distracciones elevan el cortisol, lo que perjudica la recuperación y la ganancia muscular.

La clásica creencia de que el entrenamiento de fuerza es una actividad puramente física ha quedado obsoleta para los expertos de la élite deportiva. Preparadores físicos y neurocientíficos coinciden hoy en que el verdadero motor del desarrollo muscular reside en el sistema nervioso central.

Figuras legendarias del sector, como el famoso Charles Poliquin, sentaron las bases de esta tendencia al asegurar que cualquier transformación física real debe comenzar de forma estricta en el cerebro, porque la mente es la encargada de dictar la velocidad y la intensidad con la que se construye el músculo.

"Todo debe comenzar en tu cerebro. Arregla tu mente y el músculo te seguirá rápidamente", afirmaba Poliquin. Desde una perspectiva puramente neurocientífica, el cerebro actúa como la central eléctrica que envía los impulsos eléctricos necesarios para activar las fibras musculares.

Cuando un atleta levanta una carga pesada, la fuerza obtenida no depende únicamente del tamaño de sus bíceps o su pectoral, sino de la capacidad del sistema nervioso para reclutar el mayor número de unidades motoras en el menor tiempo posible.

Esta conexión neuromuscular determina que un deportista con una mente enfocada y un sistema nervioso optimizado pueda levantar más peso que alguien con mayor volumen corporal pero menor eficiencia neural.

El músculo va ligado al cerebro

El fenómeno conocido como "conexión entre mente y músculo" demuestra que concentrar la atención de forma consciente en el músculo que se está trabajando incrementa significativamente la actividad electromiográfica de la zona, acelerando la hipertrofia.

Por el contrario, factores de estrés psicológico, la falta de sueño crónica y las distracciones externas elevan los niveles de cortisol en sangre, una hormona catabólica que frena de forma drástica la recuperación y destruye el tejido muscular.

Para aplicar este enfoque al día a día, los nuevos protocolos de entrenamiento priorizan la preparación mental antes de tocar las pesas. Técnicas como la visualización del movimiento, el control de la respiración para regular el sistema nervioso y el diseño de rutinas basadas en el perfil de neurotransmisores de cada individuo son ya herramientas estándar en alto rendimiento.

Grosso modo, la ciencia moderna respalda que la disciplina mental no es un accesorio motivacional, sino el pilar biológico indispensable para maximizar la fuerza y transformar el cuerpo de manera eficiente.

Aunque siempre se haya dicho, es vital tener, además, una buena actitud de cara a enfocar los entrenamientos y plantear los objetivos que se quieren conseguir en lo que respecta a cambio físico.