Los expertos confirman: los niños que conviven con gatos sufren menos ansiedad y gestionan mejor el estrés

Las claves

Las claves Generado con IA La convivencia con gatos ayuda a los niños a reducir la ansiedad y gestionar mejor el estrés, gracias a la interacción tranquila y no invasiva de estos animales. El contacto con gatos favorece la liberación de oxitocina y disminuye el cortisol, lo que contribuye al bienestar emocional y fisiológico infantil. Cuidar de un gato fomenta la responsabilidad, la empatía y la autoestima en los niños, reforzando su imagen positiva y sus habilidades emocionales. Los gatos pueden facilitar que los menores expresen sus emociones y proporcionan una compañía estable y libre de juicios, especialmente valiosa en momentos de dificultad.

La infancia no siempre es despreocupada. Los deberes, las extraescolares, los cambios familiares, las relaciones con otros niños o la presión por rendir bien pueden convertirse en fuentes de estrés para muchos menores.

Los expertos llevan años alertando del aumento de los problemas de ansiedad y del malestar emocional en la población infantil.

Una tendencia que hace tiempo que dejó de ser un caso aislado para convertirse en una preocupación creciente en consultas, escuelas y hogares.

Las redes sociales tampoco ayudan a paliar este problema y, ante esta situación, sorprende que son los gatos los que están ganando gran protagonismo como apoyo emocional.

Aunque los perros han sido tradicionalmente los más asociados al bienestar, cada vez más especialistas estudian el papel de los felinos.

Según explica la psicóloga general sanitaria Inmaculada de la Hera Retegui a EL ESPAÑOL, "los gatos comienzan a despertar un creciente interés por sus beneficios terapéuticos, especialmente en niños con ansiedad, síntomas depresivos o dificultades emocionales".

Su forma tranquila de relacionarse, sin invadir el espacio personal y sin exigir una interacción constante, es la razón principal.

Esta característica puede resultar especialmente beneficiosa para niños sensibles, tímidos o con altos niveles de ansiedad.

"Su comportamiento tranquilo, sus movimientos pausados y su forma de relacionarse generan una interacción menos invasiva que la de otros animales", señala la especialista.

Además, el contacto con estos animales favorece la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del bienestar y del vínculo afectivo, al tiempo que contribuye a reducir los niveles de cortisol, relacionado con el estrés.

Y es que la ansiedad infantil no siempre se expresa con palabras. A menudo aparece en forma de problemas para dormir, dolores de estómago, irritabilidad o dificultades para concentrarse. En estos casos, la presencia de un gato puede ayudar a "disminuir esta activación fisiológica", explica De la Hera Retegui.

Pero quizá uno de los beneficios más valiosos sea la sensación de seguridad que ofrecen. Mientras que las relaciones humanas pueden resultar complejas para algunos niños, los gatos proporcionan una compañía constante y libre de juicios.

Y es que tal y como destaca la psicóloga, "a diferencia de las relaciones humanas, los gatos no juzgan, no critican y no exigen explicaciones".

Esta conexión puede ser especialmente importante durante etapas de cambios familiares, problemas escolares o situaciones difíciles entre amigos, ya que el animal se convierte en una presencia estable que aporta calma y confianza.

Además, según aclara la experta, participar en su cuidado diario ayuda a desarrollar la responsabilidad, la empatía y la autoestima.

Darles de comer, cepillarlos o atender sus necesidades permite que los niños se sientan útiles y capaces, reforzando una imagen positiva de sí mismos.

Asimismo, algunos especialistas observan que los gatos también pueden facilitar la expresión emocional, ya que para ciertos menores resulta más sencillo hablar de lo que sienten cuando lo hacen a través de la relación que mantienen con su mascota.

Eso sí, De la Hera recuerda que la terapia asistida con gatos "no sustituye los tratamientos psicológicos convencionales", sino que actúa como una herramienta complementaria.