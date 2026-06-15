Los psicólogos están de acuerdo: las personas con perro tienen mejor salud mental porque les aporta un propósito vital

Las claves

Las claves Generado con IA Los psicólogos coinciden en que tener un perro ofrece beneficios para la salud mental, especialmente al aportar un propósito vital diario. Cuidar de un perro crea rutinas, estimula la actividad física y favorece la interacción social, factores que ayudan a combatir la ansiedad y la depresión. Las actividades con perros, como pasearlos o acariciarlos, promueven la liberación de neurotransmisores del bienestar y reducen el estrés. Las mascotas aportan apoyo emocional y mejoran la calidad de vida, pero no sustituyen la atención médica o psicológica profesional.

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en la vida de muchas personas, pero su influencia va mucho más allá de la compañía. Diversos especialistas destacan que convivir con un perro puede convertirse en un factor de apoyo emocional especialmente valioso en momentos de dificultad psicológica.

La psicóloga Cristina Fajardo conoce esta realidad tanto desde el ámbito profesional como desde su propia experiencia. Durante una etapa marcada por una ansiedad intensa, asegura que sus dos perros desempeñaron un papel fundamental para mantener ciertas rutinas y encontrar motivos para seguir adelante.

Según explica, cuando la ansiedad le impedía afrontar actividades cotidianas, las necesidades de sus animales actuaban como un estímulo constante. Sacarlos a pasear, alimentarlos o cuidar de ellos le obligaba a levantarse, asearse y mantener una mínima estructura diaria.

Uno de los aspectos que más destaca la especialista es la capacidad de los perros para anclar a las personas al presente. Frente al exceso de tiempo frente al móvil o a las redes sociales, que en ocasiones pueden afectar negativamente al bienestar emocional, las mascotas favorecen actividades más conectadas con el entorno.

Fajardo, que cuenta con formación en terapia asistida con animales y ha colaborado con distintas asociaciones, señala que la interacción con los perros aporta beneficios psicológicos ampliamente reconocidos. Acariciarlos, jugar con ellos o simplemente observarlos puede contribuir a disminuir el estrés y la ansiedad.

Hormonas de la felicidad

La experta explica que estas actividades favorecen la liberación de neurotransmisores relacionados con el bienestar, como la serotonina y la dopamina. Al mismo tiempo, ayudan a reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, generando una sensación de mayor calma.

Otro beneficio relevante es la creación de un propósito cotidiano. Tener una mascota implica responsabilidades que deben atenderse cada día, independientemente del estado de ánimo. Esa obligación puede resultar especialmente útil para personas que atraviesan episodios de depresión o desmotivación.

Además, convivir con un perro suele fomentar la actividad física y el contacto social. Los paseos diarios facilitan encuentros con otras personas y generan conversaciones espontáneas que, poco a poco, pueden ayudar a romper el aislamiento que acompaña a algunos problemas emocionales.

La propia psicóloga recuerda que, en los momentos más complicados de su ansiedad, sus perros parecían percibir su estado. Cuando permanecía demasiado tiempo en la cama, acudían a buscarla, empujándola de forma indirecta a continuar con las tareas necesarias para su cuidado.

No obstante, Fajardo insiste en una idea fundamental: las mascotas pueden aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida, pero nunca deben considerarse un sustituto de la atención médica o psicológica. Su papel es complementario, aportando apoyo emocional, rutinas saludables y un vínculo afectivo que ayuda a avanzar.