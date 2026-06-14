La ciencia lo confirma: la luz blanca o azul en interiores es cinco veces más fuerte que la luz del mediodía

La mayoría de casas están iluminadas con luz blanca artificial. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA La luz blanca y azul en interiores es cinco veces más fuerte que la luz del mediodía, según expertos en salud lumínica. El 93% del tiempo diario estamos expuestos de manera inconsciente a luz artificial, debido al aumento de actividades en espacios cerrados y frente a pantallas. Especialistas recomiendan hacer pausas solares de cinco minutos cada hora para exponerse a la luz natural y recuperar este hábito saludable. Se sugieren alternativas como gafas con filtros para luz azul y el uso de luces tenues o rojas en zonas de descanso para mitigar los efectos de la exposición lumínica artificial.

Miramos el móvil nada más despertar, trabajamos frente al ordenador durante horas y, al llegar a casa, encendemos la luz del salón y terminamos el día viendo una serie o revisando las redes sociales.

Las pantallas se han convertido en una extensión de nuestra vida cotidiana, pero la ciencia empieza a poner el foco en la cantidad de luz artificial a la que estamos expuestos cada día.

Aunque solemos asociar la luz intensa al sol del mediodía, algunos expertos aseguran que la realidad actual es muy diferente.

Endika Montiel, experto en salud lumínica, advierte en EL ESPAÑOL que "la luz blanca que tenemos en casa o la azul de las pantallas en interiores son cinco veces más fuertes que la luz del mediodía".

Una luz que, aunque es de manera inconsciente, recibimos "el 93 % del tiempo" en nuestro día a día.

La cifra resulta llamativa porque refleja un cambio profundo en nuestros hábitos. Y es que cada vez pasamos más tiempo en espacios cerrados y menos horas al aire libre.

Trabajo, estudios, compras, ocio e incluso las relaciones sociales se desarrollan a menudo a través de una pantalla y en zonas iluminadas por luz artificial.

Una niña con su tablet antes de irse a dormir. iStock

Por eso, los especialistas recomiendan recuperar algo tan sencillo como el contacto diario con la luz natural.

Una tendencia que ya está ganando adeptos en Estados Unidos, los llamados descansos solares, una rutina que según explica Montiel, sería ideal introducirla obligatoriamente también en España.

"Deberíamos implementar los llamados 'breaks solares', algo que se está poniendo muy de moda en Estados Unidos. Cada hora, hacer una pausa de cinco minutos para exponerse a la luz natural", aclara el experto.

Lo mejor es que no hace falta cambiar radicalmente la rutina. Salir unos minutos al balcón, dar una breve vuelta por la calle o simplemente acercarse a una ventana puede marcar la diferencia.

Además, como recuerda el experto, "no hace falta que haya sol directo; incluso con nubes, la luz natural sigue llegando, por lo que es importante inculcar este hábito".

Sin embargo, para quienes pasan largas jornadas frente al ordenador y no tienen esa facilidad de poder escaparse unos minutos, también existen alternativas que pueden ayudar a reducir el impacto de esta exposición continua.

Estamos acostumbrados a convivir con luz artificial. iStock

Entre ellas, Endika aclara que destacan las gafas con filtros específicos para la luz que producen todos los dispositivos.

"Las gafas de bloqueo de luz azul son para quienes pasan muchas horas delante del ordenador o en interiores. Además, también hay modelos para el día que ayudan a reducir esa señal tan fuerte de luz", señala Montiel.

Así como la opción de utilizar luces más tenues o incluso "luz roja" en los espacios de casa que "están destinados al descanso".

Y es que en un momento en el que la tecnología es imprescindible en el día a día, la clave no está en renunciar a ella, sino en aprender a convivir con ella de forma más saludable.