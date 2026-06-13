Los veterinarios están de acuerdo: los gatos acosadores se forman por culpa de la atención de sus dueños

Las claves

Las claves Generado con IA El comportamiento acosador en gatos suele originarse por la percepción de escasez de recursos y no por jerarquía natural. El gato acosador controla recursos como comida, camas o la atención humana, generando estrés y miedo en otros gatos del hogar. Multiplicar puntos de comida, bebida y bandejas de arena ayuda a reducir la competencia y el acoso entre gatos. Si las medidas ambientales no funcionan, se recomienda consultar a un etólogo para restaurar la armonía entre los gatos.

La convivencia entre varios gatos suele interpretarse como un equilibrio natural en el que cada animal ocupa su lugar. Sin embargo, algunos comportamientos que parecen normales esconden situaciones de estrés y conflicto que afectan seriamente al bienestar felino.

El veterinario Carlos Gutiérrez advierte de que muchos propietarios confunden al supuesto "gato dominante" con un líder natural del grupo. En realidad, en numerosas ocasiones se trata de un gato acosador que controla recursos y genera miedo en sus compañeros.

Según explica el especialista, estos comportamientos no suelen aparecer por una cuestión de jerarquía, sino por la percepción de escasez. Camas, comederos, bebederos, bandejas de arena e incluso la atención humana pueden convertirse en recursos que algunos gatos intentan monopolizar.

La raíz del problema suele encontrarse en la inseguridad. Cuando un gato siente amenazado aquello que considera importante dentro de su territorio, desarrolla conductas de vigilancia y control para impedir que otros animales accedan a esos espacios o elementos.

Entre las señales más frecuentes destaca el bloqueo de zonas de paso. El gato acosador se coloca en puertas, pasillos o accesos estratégicos para impedir que otros compañeros lleguen a determinadas habitaciones o recursos que considera especialmente valiosos.

Control de los recursos

También son habituales las emboscadas, especialmente cerca de las bandejas de arena. En estos casos, el gato controlador espera a su compañero en la salida, generando una situación de tensión constante que puede desencadenar miedo y evitación.

Las víctimas suelen modificar sus hábitos para reducir los enfrentamientos. Muchos gatos comienzan a esconderse más, limitan sus desplazamientos por la vivienda o acceden a comida, agua y otros recursos únicamente cuando el acosador no está presente.

Para corregir este problema, Gutiérrez insiste en que el objetivo no debe ser castigar al animal controlador. La solución pasa por modificar el entorno para reducir la competencia y garantizar que todos los gatos tengan acceso cómodo a los recursos.

Una de las medidas más eficaces consiste en multiplicar los puntos de comida y bebida repartidos por distintas habitaciones. De esta forma, el gato controlador no puede vigilar todos los espacios al mismo tiempo y disminuye su capacidad de monopolio.

Las bandejas de arena también juegan un papel fundamental. El experto recomienda aplicar la regla de disponer una bandeja más que el número total de gatos y garantizar siempre rutas de entrada y salida libres de obstáculos.

Las zonas de descanso elevadas, los escondites seguros, los juegos interactivos y los comederos de actividad ayudan igualmente a reducir la tensión. Además, fomentar experiencias positivas compartidas favorece una convivencia más equilibrada entre todos los animales.

Cuando las medidas ambientales no son suficientes y los comportamientos de acoso persisten, el veterinario aconseja recurrir a un etólogo. La intervención profesional permite identificar las causas concretas del conflicto y recuperar la armonía en el hogar.