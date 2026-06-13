Isabel Beasley, psicóloga: "Tener una mascota en casa suele ayudar muchísimo a los niños a la autoeficacia"

Las claves

Las claves Generado con IA Tener una mascota en casa ayuda a los niños a desarrollar la autoeficacia y gestionar mejor sus emociones. La relación y conexión diaria con el animal es clave para que los niños se beneficien emocionalmente, reduciendo ansiedad y estrés. Cuidar de una mascota fomenta la confianza en uno mismo y el sentido de responsabilidad en los niños. La convivencia con animales refuerza la empatía, ya que los niños aprenden a entender y respetar las necesidades del otro.

La llegada de una mascota siempre cambia los esquemas de una familia. Y es que no se trata de un miembro más en el sofá, hablamos de nuevas rutinas, responsabilidades y una forma distinta de crecer dentro de casa.

Ese perro o ese gato que corre por el pasillo termina convirtiéndose en un pequeño motor de aprendizaje para los niños, casi sin que nadie lo planifique.

Pues, entre juegos, rutinas y cuidados diarios, esos animales se convierten en algo más que compañía.

La psicóloga Isabel Beasley explica a EL ESPAÑOL que este impacto no es casual. Según señala, en los niños que conviven con animales es frecuente observar que "suelen tener menos ansiedad y gestionan mucho mejor las emociones", algo que se nota especialmente en situaciones de estrés cotidiano, como exámenes, cambios de colegio o conflictos pequeños en casa.

Aun así, insiste en que no todo depende de tener una mascota, sino de cómo se relacionan con ella en el día a día.

En ese sentido, Beasley pone el foco en la conexión real que se crea entre ambos, ya que "la presencia de una mascota en sí no hace que el niño se pueda regular, es cómo interacciona con la mascota, la alianza y la conexión que pueda tener con ella".

Es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje. La manera en la que el niño observa, responde y construye un vínculo con otro ser vivo que no juzga ni exige como lo hacen los adultos.

Y es que esa ausencia de presión hace que la mascota pueda convertirse en un refugio silencioso, una figura que acompaña sin condiciones, ya que según detalla la experta, ahí "el niño no es juzgado, es amado incondicionalmente", lo que ayuda a rebajar la ansiedad y a que muchos menores encuentren un espacio de calma en su propia rutina.

Además, pequeñas tareas como dar de comer al animal, sacarlo a pasear o simplemente cuidarlo en el día a día refuerzan la confianza en uno mismo. Otro aprendizaje clave para edades tan tempranas.

Y es que "esa percepción que puede tener el niño de sí mismo, de ese 'yo puedo, yo cuido'”, es una idea que aunque para muchos puede pasar desapercibida, es una enseñanza muy importante en la infancia, aclara Beasley.

Asimismo, casi sin darse cuenta, los niños también aprenden a mirar más allá de sí mismos.

Entender por qué un animal se esconde, por qué mueve la cola o cuándo necesita espacio es un ejercicio constante de empatía que se traslada después a sus relaciones con los demás.

Un proceso diario, que sin prestar atención, hace que la mascota deje de ser solo compañía para convertirse en una pequeña gran escuela dentro de casa.