Helena Rodero, farmacéutica: "Nunca gastes menos de 10€ en un protector solar, pero mejor cualquiera que ninguno"

Las claves

Las claves Generado con IA La farmacéutica Helena Rodero recomienda no gastar menos de 10 euros en un protector solar, aunque cualquier protección es mejor que ninguna. Rodero aclara que la distinción clásica entre filtros minerales y orgánicos está superada y que ambos tipos se han mejorado para ofrecer mayor eficacia y estética. Algunos ingredientes como benzofenona-3 y octocrileno están siendo retirados por precaución, pero la experta pide evitar alarmismos y mantener el rigor científico. Los protectores solares híbridos, que combinan filtros minerales y orgánicos, proporcionan una protección equilibrada según la especialista.

Cada verano surge la misma duda entre los consumidores: cuál es el mejor protector solar y si existen riesgos asociados a algunos de sus ingredientes. La farmacéutica Helena Rodero ha abordado esta cuestión poniendo el foco tanto en la eficacia como en la calidad de las formulaciones.

Según explica la especialista, el debate sobre los filtros solares está rodeado de información desactualizada que sigue repitiéndose incluso entre algunos profesionales. Por ello, considera importante aclarar cómo funcionan realmente los distintos tipos de filtros presentes en estos productos.

Rodero señala que tradicionalmente se ha afirmado que los filtros minerales reflejan la radiación solar mientras que los orgánicos la absorben y la transforman en calor. Sin embargo, asegura que esta explicación lleva años superada y ya no refleja el conocimiento científico actual.

La farmacéutica recuerda que los filtros minerales proceden principalmente del óxido de zinc y del dióxido de titanio. Además, explica que suelen incorporar recubrimientos específicos para reducir su reactividad y mejorar su comportamiento dentro de las fórmulas cosméticas.

Otro aspecto que destaca es que los filtros minerales modernos ya no suelen dejar el característico tono blanquecino sobre la piel. Esto se debe a que muchos se presentan en tamaños micronizados o nano, mejorando notablemente el acabado estético.

Protectores baratos

Respecto a los filtros orgánicos, Rodero indica que algunos pueden absorberse parcialmente, aunque insiste en que esto no implica automáticamente un riesgo para la salud. Según explica, las concentraciones necesarias para provocar efectos perjudiciales serían muy superiores a las presentes en cosméticos autorizados.

La experta también aborda la preocupación existente en torno a los llamados disruptores endocrinos. Estas sustancias son capaces de interferir en el funcionamiento hormonal, aunque recuerda que existen numerosos factores cotidianos con efectos potenciales sobre este sistema que reciben mucha menos atención pública.

Entre los ingredientes que algunas marcas están retirando de sus fórmulas por precaución, menciona compuestos como la benzofenona-3, el homosalato, el etilhexil metoxicinamato y el octocrileno. Aun así, considera que el debate debe abordarse con rigor científico y sin alarmismos innecesarios.

En cuanto a la elección de un producto concreto, Rodero es clara: recomienda no gastar menos de 10 euros en un protector solar. A su juicio, las opciones más económicas suelen presentar texturas menos agradables, más pegajosas y con una experiencia de uso inferior.

Pese a ello, también lanza un mensaje práctico. Aunque prefiera productos de mayor calidad, reconoce que cualquier protector solar resulta mejor que no utilizar ninguno. Además, muestra especial interés por los protectores híbridos, que combinan filtros minerales y orgánicos para ofrecer una protección equilibrada.