China da una lección a España: construye un túnel submarino con casi 11 kilómetros que ha costado 1.200 M de euros

Vista del techo de LEDs instalado en el túnel de 10,79 kilómetros bajo el lago Taihu.

Las claves

Las claves Generado con IA China ha construido el túnel submarino de carretera más largo del país, el túnel de Taihu, con casi 11 km de longitud y una inversión de 1.200 millones de euros. La infraestructura discurre bajo el lago Taihu, en la provincia de Jiangsu, y forma parte de una autopista de 44 km diseñada para mejorar la conectividad regional. La obra supuso importantes desafíos técnicos, empleando más de dos millones de metros cúbicos de hormigón y tecnologías avanzadas para garantizar su seguridad e impermeabilidad. El túnel busca descongestionar el tráfico, impulsar la integración económica y refleja la capacidad de China para ejecutar grandes proyectos en tiempos récord.

Mientras en España siguen existiendo proyectos estratégicos que parecen ideales en el papel, como algunas conexiones ferroviarias o grandes infraestructuras, acumulando años de retrasos administrativos y especialmente sobrecostes, países como China han demostrado una gran capacidad para ejecutar obras gigantescas a una velocidad difícil siquiera de imaginar.

Uno de estos últimos proyectos sería el túnel de Taihu, una gigantesca infraestructura de casi 11 km de largo construida bajo el lago Taihu. El túnel, dispuesto en la provincia de Jiangsu, inició su construcción durante el pasado año 2018 y finalizó a finales del pasado año 2021, requiriendo una inversión de unos 9.900 millones de yuanes, es decir, unos 1.200 millones de euros al cambio actual.

China lleva años sorprendiendo al mundo con sus gigantescos proyectos de ingeniería. Uno de los últimos ha sido el túnel Taihu, situado en la provincia de Jiangsu, al este del país, el cual ya se ha convertido en el túnel submarino de carretera más largo de China y uno de los más impresionantes del planeta.

De hecho, para comprender la magnitud del proyecto, solo tenemos que imaginar una autopista de seis carriles y casi 18 metros de ancho discurriendo bajo millones de toneladas de agua.

2 millones de metros cúbicos

El lago Taihu es uno de los más grandes del gigante asiático y se encuentra en una de las regiones más dinámicas del país desde el punto de vista económico.

Esta nueva infraestructura forma parte de la autopista Changzhou-Wuxi, un corredor de casi 44 kilómetros totales diseñado para mejorar las comunicaciones entre varias de las ciudades más importantes del delta del río Yangtsé.

Pero, más allá de las cifras, lo realmente llamativo es el desafío técnico que supone la construcción bajo el agua. Los ingenieros tuvieron que trabajar en un entorno donde cualquier mínimo error tiene grandes consecuencias: la presión del agua, la estabilidad del terreno y la necesidad de garantizar una impermeabilidad absoluta obligaron a emplear soluciones constructivas de última generación.

De hecho, para levantar la estructura se usaron más de dos millones de metros cúbicos de hormigón, una cuantía suficiente para construir varios estadios de fútbol.

La comparación con España resulta inevitable. Nuestro país dispone de algunas de las mejores infraestructuras de transporte de Europa y cuenta con empresas de ingeniería con reconocimiento internacional.

Sin embargo, proyectos de esta envergadura suelen requerir largos periodos de planificación, tramitación administrativa y ejecución. China, por contra, ha convertido la construcción de grandes infraestructuras en una de sus principales herramientas de desarrollo económico.

El objetivo del túnel de Taihu no es únicamente facilitar desplazamientos, sino que también busca descongestionar el tráfico en las ciudades que rodean el lago y reforzar la integración económica de una región que genera una parte importante del PIB chino.

Es, de hecho, una infraestructura concebida como inversión estratégica y destinada a impulsar el crecimiento de la zona durante décadas.

Sin embargo, aunque el túnel de Taihu es el más largo de su categoría en China, todavía queda lejos de algunos conocidos récords mundiales. El Eurotúnel que une Francia y Reino Unido posee una sección submarina de casi 38 kilómetros, mientras que el túnel Ryfast, en Noruega, supera los 14 kilómetros para tráfico rodado.

Sin embargo, el proyecto chino destaca por la rapidez de ejecución y por formar parte de una estrategia de modernización mucho más amplia a nivel nacional. Es, en definitiva, mucho más que una carretera bajo el agua; es una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería moderna cuando existe una apuesta decidida por las infraestructuras.