Es oficial: esta es la ciudad con la nota de corte más baja para estudiar Medicina antes de la PAU 2026

Una imagen del inicio de las pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) en el País Vasco. EFE Luis Tejido

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Vic, de gestión privada, tuvo la nota de corte más baja para Medicina en 2025, con un 11,62, aunque no pertenece al sistema público. Entre las universidades públicas, la Universidad del País Vasco ofreció la nota de corte más asequible en 2025, con un 12,23 y 400 plazas disponibles. Varias universidades catalanas, como Lleida, Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra, presentan notas de corte por debajo de 13 para Medicina. Más de 10 universidades españolas ofrecen la posibilidad de estudiar Medicina con una nota de corte inferior a 13, ampliando las opciones para los aspirantes.

Estudiar Medicina sigue siendo uno de los objetivos más perseguidos por miles de estudiantes en España cada curso. Sin embargo, las elevadas notas de corte convierten este objetivo en todo un desafío. Aun así, existen universidades donde entrar resulta comparativamente asequible.

En el extremo más accesible se sitúa la Universidad de Vic un centro de gestión privada que fijó una nota de corte de 11,62 en 2025. Aunque lidera esta clasificación su naturaleza privada la sitúa fuera del sistema.

Entre las universidades públicas la opción más accesible fue la Universidad del País Vasco que registró una nota de corte de 12,23 en 2025 y ofertó 400 plazas, una combinación especialmente relevante para quienes buscan maximizar sus posibilidades de acceso.

Justo detrás se situó la Universidad de Lleida con una nota de corte de 12,35, un dato que confirma la competitividad creciente del grado pero también demuestra que existen alternativas razonables para estudiantes con expedientes sólidos, aunque no excepcionales.

De Barcelona a Zaragoza

Buena parte de estas oportunidades se concentran en Cataluña, una comunidad que reúne varias facultades por debajo de la barrera simbólica del 13. Esta circunstancia amplía las opciones para quienes desean cursar Medicina sin abandonar la región cada año.

La Universidad de Girona y la Universidad Rovira i Virgili compartieron una nota de corte de 12,36. Ambas instituciones se mantienen entre las más accesibles del país y refuerzan el protagonismo catalán dentro de esta clasificación nacional.

Para quienes prefieren estudiar en Barcelona o sus alrededores también existen alternativas destacadas. La Universidad Autónoma de Barcelona exigió un 12,39 el curso anterior, una cifra que la sitúa entre las opciones más demandadas disponibles actualmente en España.

Muy cerca apareció la Universidad de Barcelona, cuya nota de corte quedó fijada en 12,48. Pese a tratarse de una institución especialmente reconocida, su acceso resultó ligeramente menos exigente que el de otros campus españoles prestigiosos en la actualidad.

Las posibilidades no terminan en la Península. La Universidad de las Islas Baleares se situó en 12,51, ofreciendo una alternativa atractiva para quienes buscan una formación médica de calidad en un entorno académico insular diferenciado, cada vez más demandado.

También figura en esta relación la Universidad de La Laguna en Tenerife, que alcanzó una nota de corte de 12,53. Su presencia demuestra que las opciones relativamente accesibles para estudiar Medicina se distribuyen por distintos territorios en la actualidad.

La Universidad Pompeu Fabra cerró el grupo catalán con una nota de 12,52. Aunque suele figurar entre las instituciones mejor valoradas, mantuvo un umbral de acceso inferior al registrado por muchas facultades españolas durante el periodo en esos años.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza completó esta selección con una nota de corte de 12,58. Se trata de otro ejemplo de cómo algunos campus continúan ofreciendo oportunidades competitivas sin alcanzar los niveles más elevados en la actualidad.

En conjunto, más de 10 centros permiten estudiar Medicina en España con notas de corte por debajo del 13. Un escenario que ofrece cierto margen a los aspirantes, aunque la competencia sigue siendo intensa cada año para muchos estudiantes.