Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos implementa un plan radical de desalinización para enfrentar seis años de sequía extrema y reducir la dependencia de las lluvias. El objetivo es que para 2030, el 60% del agua potable provenga del océano, mediante la producción de 1.700 millones de metros cúbicos anuales. Se construyen autopistas de agua y se usan tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para optimizar el riego y reducir pérdidas en agricultura, que consume el 80% del agua nacional. El gobierno impone restricciones severas, como cortes de suministro, prohibición de riego en parques y cierre temporal de lavaderos y baños públicos para ahorrar agua.

Marruecos pone en marcha una reestructuración radical de su política hídrica para combatir los seis años de sequía extrema que han dejado a los embalses en mínimos históricos. Ante esta situación de emergencia, el gobierno marroquí ha tomado la decisión de romper su dependencia de las lluvias mediante un ambicioso plan de choque centrado en la desalinización masiva de agua de mar.

Cómo no, el objetivo de la operación es elevar la producción de estas plantas como sea hasta los 1.700 millones de metros cúbicos anuales, logrando que el 60% del agua potable del país acabe viniendo del océano para el año 2030.

Para garantizar el suministro en las grandes ciudades, el plan estatal incluye la construcción de grandes autopistas de agua que interconecten diferentes cuencas hidrográficas, transfiriendo recursos de las zonas con excedentes a las más castigadas.

Además, el país está aplicando actualmente tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para optimizar y modernizar sus canales de riego tradicionales. La estrategia busca minimizar como sea las pérdidas por filtración y evaporación en el sector agrícola, el cual consume históricamente más del 80% de los recursos hídricos nacionales.

Nueva estrategia en Marruecos

Al margen de estas grandes infraestructuras que tienen como objetivo revolucionar por completo el país, el Ministerio del Interior ha endurecido las restricciones al consumo con medidas de emergencia que afectan directamente al día a día de la población.

Las autoridades locales han impuesto cortes sectoriales y reducciones de la presión del suministro de agua potable por franjas horarias en diversas ciudades. Incluso se ha prohibido estrictamente el uso de agua apta para el consumo en el riego de parques públicos, jardines urbanos y campos de golf en todo el país para recortar tanto como sea posible.

Dentro del sector de la agricultura, la situación es más grave de lo que parece, puesto que la presión fiscalizadora ha golpeado con dureza a los comercios locales, el motor económico de muchas regiones.

El gobierno ha ordenado, por ello, el cierre forzoso de lavaderos de coches y de los tradicionales baños públicos varios días a la semana para forzar, como sea, el ahorro ciudadano y hacer con ello un uso responsable del agua.

Pero no todo se limita a las ciudades, en el campo también se han limitado severamente las concesiones de riego y se ha restringido el cultivo de frutas y hortalizas de gran demanda hídrica, priorizando la supervivencia de las reservas de agua subterránea.