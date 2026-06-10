Los veterinarios avisan: los gatos no son caprichosos, solo necesitan controlar su entorno para poder sentirse seguros

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos no son caprichosos, sino que necesitan controlar su entorno y seguir rutinas para sentirse seguros. Su preferencia por horarios y hábitos específicos proviene de su evolución y la necesidad de cazar en momentos concretos del día. Cambios inesperados en su ambiente pueden generarles estrés, ya que requieren que todo ocurra de manera predecible. Respetar sus costumbres y preferencias ayuda a mantener su bienestar físico y psicológico en el hogar.

Se dice frecuentemente que los gatos resultan ser un poco escrupulosos porque se muestran bastante selectivos en cuanto a sus rutinas diarias. Tienen fama negativa infundada, aunque también son reconocidos por ser animales limpios y muy detallistas.

Pese a todo lo que hacen en su día a día, lo cierto es que casi todo tiene una explicación, tal y como reconoce en su canal de YouTube el veterinario Carlos Gutiérrez, quien detalla los verdaderos motivos biológicos detrás de estos peculiares hábitos.

Gutiérrez afirma que los gatos aman profundamente su rutina y que todo se desarrolle exactamente a las mismas horas. Esto sucede porque, durante los miles de años que duró la evolución, los felinos lograron aprender valiosas lecciones vitales.

Esta larga evolución les enseñó que hay determinados momentos del día en los que tienen que hacer algunas cosas específicas. Por ejemplo, en el exigente ámbito de la caza natural resulta mucho más fácil capturar presas durante ciertos instantes.

Todo minuciosamente controlado

Esas presas son claramente más vulnerables al atardecer y también al amanecer que durante el resto del día. Por eso los gatos han aprendido históricamente que se tienen que activar mucho más durante estas horas para tener éxito.

Este tipo de rutinas ancestrales las ha mantenido el gato dentro del hogar. Por ejemplo, analizando sus horarios a la hora de comer es probable que coma mayores cantidades durante toda la noche.

Este consumo nocturno sucede justamente cuando su dueño está descansando en su habitación. Curiosamente, en relación con el tema del descanso, el experto indica que nuestros gatos también son animales muy especiales y demandantes con sus preferencias físicas.

Puede que esté durmiendo plácidamente encima de su dueño y en cuanto se mueve un poco, de repente, el animal se despierta inmediatamente y decide marcharse rápido.

Esta brusca reacción no significa bajo ningún concepto que tu mascota te esté rechazando personalmente. Lo que ocurre realmente es que todo tiene que ser minuciosamente cuándo, exactamente dónde y precisamente cómo él quiera hacerlo.

Todo este conjunto de costumbres tan marcadas le proporciona una profunda sensación de seguridad emocional permanente. Le confirma fehacientemente que lo tiene absolutamente todo bajo su control, un aspecto verdaderamente innegociable para asegurar su bienestar físico y psicológico.

Para los felinos resulta algo realmente muy importante lograr sentir cotidianamente que el entorno doméstico les obedece siempre. De otra forma menos predecible, los animales se sienten increíblemente inseguros y rápidamente se dispara su indeseado estrés familiar diario.

Por esta razón, Gutiérrez concluye que siempre nos conviene hacer exactamente todo lo que ellos quieran. Así garantizaremos una excelente convivencia, protegiendo adecuadamente su delicada salud mental en nuestro entorno compartido diariamente.