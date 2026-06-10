El pueblo medieval ideal para una escapada: un castillo y un santuario de ciervos en el mayor parque natural de España

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Las claves Generado con IA Hornos de Segura es un pueblo medieval en Jaén, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, situado en la Sierra de Segura dentro del mayor parque natural de España. El Castillo de Hornos, construido entre los siglos XIII y XIV, es el símbolo del pueblo y actualmente alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación científica. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas abarca más de 209.000 hectáreas, ofreciendo paisajes de valles, bosques, cumbres y embalses. El Parque Cinegético Collado del Almendral, cerca del embalse del Tranco, permite observar ciervos, cabras monteses, gamos y muflones en semilibertad, mostrando la riqueza faunística local.

Hornos de Segura parece colocado para mirar el paisaje desde arriba: casas blancas, calles estrechas, roca bajo los pies y el embalse del Tranco abriéndose entre montañas. En este rincón de Jaén, la escapada empieza en altura.

La localidad está situada en la Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Junta de Andalucía incluye a Hornos entre los municipios de este espacio protegido.

Hornos se alza sobre un gran peñasco, conserva carácter medieval y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, según recoge la información turística de la comarca.

El recorrido se hace a pie, sin necesidad de buscar grandes avenidas. Calles inclinadas, fachadas encaladas, rincones de piedra, la Puerta de la Villa, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Mirador del Aguilón componen una visita compacta.

El gran símbolo es su castillo, situado en un extremo de la localidad y levantado sobre un roquedo con vistas al valle, hoy cubierto por las aguas del embalse del Tranco.

La fortaleza no funciona solo como postal. El catálogo turístico de la zona identifica el Castillo de Hornos como Bien de Interés Cultural y lo fecha entre los siglos XIII y XIV, convertido hoy en sede del Cosmolarium.

Uno de los grandes pulmones del sur peninsular

Esa mezcla de piedra, ciencia y paisaje le da un punto distinto a la escapada. Hornos no mira solo al pasado medieval: desde su castillo también se observa el cielo, la montaña y el gran espejo de agua del Tranco.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alcanza 209.762,70 hectáreas y fue declarado oficialmente en marzo de 1986.

Ese tamaño explica por qué se vende como uno de los grandes pulmones del sur peninsular. El espacio une el sector oriental de Sierra Morena con el Sistema Subbético y combina valles, bosques, cumbres, ríos y pueblos serranos.

Un tesoro de la fauna española se esconde en el Parque Cinegético Collado del Almendral, situado en el término municipal de Hornos. Allí pastan en semilibertad ciervos, cabras monteses, gamos y muflones.

No se trata solo de ver animales, sino de entender una sierra donde la fauna de caza mayor forma parte del paisaje, del relato ecológico y de la memoria local.

El entorno del Tranco refuerza esa imagen. La comarca sitúa el Parque Cinegético del Collado del Almendral junto a la cola sur del embalse, a unos 27 kilómetros del pueblo de Hornos de Segura.

Un espacio de 100 hectáreas para conocer la riqueza faunística del parque, con recorridos interpretativos, miradores y especies como ciervos, gamos, muflones, cabras monteses y rapaces.