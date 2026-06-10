Los psicólogos están de acuerdo: "A los hermanos mayores se les suele exigir una madurez que no siempre les toca tener"

Las claves

Las claves Generado con IA Los hermanos mayores suelen enfrentarse a expectativas de madurez y responsabilidad que a menudo no corresponden a su edad. Los hermanos medianos pueden sentir presión por comparaciones con el mayor y suelen buscar su propia identidad dentro de la familia. Los hermanos pequeños crecen en un entorno más permisivo y protegido, pero pueden desarrollar menor autonomía si no se les da responsabilidad. Los especialistas advierten que el orden de nacimiento influye, pero no determina la personalidad; el ambiente y la valoración familiar son claves.

La posición que ocupa cada hijo dentro de una familia ha despertado durante décadas el interés de psicólogos y expertos en desarrollo infantil. Aunque no existe una fórmula exacta capaz de predecir la personalidad de una persona, sí se han observado ciertas tendencias asociadas al orden de nacimiento.

Uno de los aspectos que más señalan los especialistas es la situación de los hermanos mayores. Con frecuencia, estos niños son percibidos como más responsables, organizados o capaces de asumir determinadas tareas, algo que puede derivar en expectativas excesivas por parte del entorno familiar.

Según explica el psicólogo Javier de Haro, los primogénitos suelen mostrar rasgos relacionados con el liderazgo, el perfeccionismo y el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, advierte de que estas características no deben convertirse en una excusa para exigirles comportamientos propios de edades más avanzadas.

El riesgo aparece cuando se les atribuyen obligaciones que no corresponden a su etapa de desarrollo. En muchos hogares, el hecho de ser el hermano mayor lleva a asumir responsabilidades adicionales o a recibir una presión que puede resultar difícil de gestionar.

Los expertos recuerdan que, aunque puedan parecer más maduros en determinadas circunstancias, siguen siendo niños. Por ello, recomiendan permitirles crecer a su propio ritmo, sin imponerles cargas emocionales o familiares que no les pertenecen.

Medianos y pequeños

En el caso de los hermanos medianos, suelen aparecer otros desafíos. Una de las tendencias más comentadas es la constante comparación con el hermano mayor, lo que puede generar una búsqueda más intensa de identidad propia y una mayor competitividad.

Además, es habitual que hereden no solo objetos materiales, sino también normas, expectativas o etiquetas familiares previamente establecidas. Esta situación puede provocar que algunos sientan que viven bajo la sombra de quienes llegaron antes a la familia.

Por su parte, los hermanos pequeños suelen crecer en un entorno marcado por una mayor libertad y, en ocasiones, por una protección más intensa. Aunque esto puede favorecer experiencias diferentes, también existe el riesgo de desarrollar una menor autonomía personal.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan ofrecerles oportunidades para asumir responsabilidades acordes a su edad. Permitir que tomen decisiones, afronten pequeños errores y ganen confianza resulta fundamental para fomentar su independencia progresivamente.

Aun así, los psicólogos insisten en que estas tendencias deben interpretarse con prudencia. Las teorías sobre el orden de nacimiento, popularizadas por autores como Alfred Adler, describen patrones generales, pero no determinan el futuro ni la personalidad de cada individuo.

La investigación ha mostrado que numerosos factores influyen en el desarrollo infantil. El ambiente familiar, la educación recibida, las experiencias personales y la manera en que cada niño se siente valorado suelen tener un peso igual o incluso superior al lugar que ocupa entre sus hermanos.