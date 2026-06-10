El mejor castillo de España para visitar en verano: junto al mar, del siglo XIII y sobre rocas calizas jurásicas

Las claves

Las claves Generado con IA El castillo de Peñíscola, situado sobre un tómbolo rocoso en Castellón, es considerado una de las mayores fortalezas de España y ofrece espectaculares vistas al mar Mediterráneo. Construido entre 1294 y 1307 por los Caballeros Templarios sobre restos de una alcazaba árabe, destaca por su estructura sobria y su valor histórico. El peñón donde se asienta el castillo está formado por rocas calizas del Jurásico, lo que ha permitido la aparición de manantiales de agua dulce en la base del monumento. Actualmente, el castillo es un museo abierto al público y un importante escenario cultural que atrae a numerosos turistas cada año.

La imponente fortaleza de Peñíscola, en la provincia de Castellón, es considerada una de las mayores edificaciones del país gracias a su pasado y su impresionante edificación: el monumento se alza sobre un tómbolo rocoso rodeado por aguas del mar Mediterráneo, solo con una estrecha conexión con tierra.

Su ubicación estratégica ofrece unas vistas panorámicas espectaculares y ofrece, además, una lección de historia para descubrir cómo el lugar acabó convirtiéndose en una plaza militar inexpugnable ante los asedios marítimos y terrestres.

La construcción del complejo actual comenzó a finales del siglo XIII, concretamente en el año 1294, y fue concluida en 1307 por los Caballeros Templarios. Originalmente, los monjes diseñaron una estructura sobria y austera que respondía a sus estrictas necesidades religiosas, edificada sobre los restos de una antigua alcazaba árabe.

Décadas más tarde, allá por principios del siglo XV, el castillo alcanzó su máximo protagonismo histórico al convertirse en sede pontificia y refugio, transformando parte de sus estancias en un centro de poder de la cristiandad durante el Cisma de Occidente.

Un castillo sobre cimientos del Jurásico

Pero dejando a un lado su historia y valor arquitectónico, el Castillo de Peñíscola posee una relevancia científica excepcional debido al suelo sobre el que se asienta. El peñón está constituido por bloques de rocas calizas originadas durante el periodo Jurásico, una base geológica ultra resistente que ha soportado el embate constante del oleaje durante millones de años.

Los propios constructores templarios aprovecharon este recurso natural extrayendo la piedra caliza de la misma roca para así levantar los gruesos muros y las bóvedas de cañón que dan forma al monumento.

Esta singularidad del terreno también genera un fenómeno hidrogeológico realmente especial y que rara vez puede verse: la filtración del agua de lluvia a través de las fracturas de la caliza alimenta manantiales de agua dulce que brotan directamente en la base del peñón, al nivel del mar.

Las fuentes creadas en cuestión no solamente garantizaban el suministro vital de agua potable a la guarnición del castillo durante los asedios prolongados, sino que hoy en día representan un tesoro ecológico que convive en el mismo límite donde la roca jurásica se funde con el agua salada.

Ahora mismo, el recinto es un museo histórico abierto al público y un escenario para festivales y obras de teatro clásico, siendo un motor cultural que funciona como uno de los principales reclamos para los turistas.