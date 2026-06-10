Francia avisa a España: el cambio del Atlántico amenaza con desatar tormentas extremas y sequías crónicas en verano

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio francés alerta que la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico se está debilitando mucho más de lo previsto, con una posible pérdida de hasta el 58% de su fuerza para 2100. El debilitamiento de esta corriente oceánica podría provocar extremos meteorológicos: inviernos polares en el norte de Europa y sequías crónicas con tormentas extremas en el sur, especialmente en España. España se enfrentaría a un aumento de sequías estivales prolongadas, alternadas con tormentas intensas fuera de temporada, poniendo en riesgo ecosistemas y entornos urbanos. Francia urge a reformar los planes medioambientales y cooperar a nivel europeo, ya que los actuales no contemplan el impacto de un colapso marítimo súbito.

Un reciente estudio liderado por el investigador Valentin Portmann, del Centro de Investigación de Burdeos Suroeste en Francia, ha encendido las alarmas al revelar que la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, se está debilitando de forma alarmante.

Según los nuevos modelos predictivos publicados este año, la importante cinta transportadora oceánica, encargada de regular el clima global al desplazar agua cálida desde los trópicos hacia el norte de Europa, podría perder entre un 42% y un 58% de su fuerza potencial de aquí al año 2100.

Los científicos advierten de que esta ralentización es un 60% más severa de lo que el consenso climático estimaba previamente, acelerando un escenario de crisis sin precedentes.

La AMOC se debilita

Las consecuencias de este parón oceánico dibujarían un mapa de extremos meteorológicos radicalmente opuestos en el continente. Mientras que el norte de Europa sufriría un enfriamiento drástico con inviernos polares debido a la falta de corrientes cálidas, el sur experimentaría alteraciones igual de críticas.

La parálisis de la AMOC (Circulación de Retorno Meridional del Atlántico) desestabilizaría por completo los sistemas de presión atmosférica, alterando el régimen de vientos y lluvias que históricamente ha sostenido el equilibrio ambiental europeo, haciendo que varios territorios queden así expuestos a nuevos climas realmente peligrosos.

Para países del entorno mediterráneo como España, el impacto directo se traduciría precisamente en un incremento de la inestabilidad meteorológica. El freno de la circulación del Atlántico favorecerá la intensificación de sequías estivales crónicas y prolongadas, interrumpidas súbitamente por fenómenos de meteorología adversa extrema.

Los expertos anticipan que la península ibérica se enfrentará a un aumento significativo de borrascas explosivas y tormentas de gran intensidad fuera de temporada, un cambio abrupto que pondrá a prueba la resiliencia de los entornos urbanos y los ecosistemas naturales de la región.

Ante la gravedad de este informe, la comunidad científica francesa ha instado de forma urgente a los gobiernos de la región, con especial mención a administraciones como la de nuestro país, a reformar de inmediato sus agendas medioambientales.

Los investigadores denuncian que los planes de contingencia actuales están diseñados únicamente bajo la premisa de un calentamiento global lineal y gradual, ignorando los efectos de un colapso marítimo súbito.

Francia ya ha empezado a integrar este riesgo de parón atlántico dentro de sus planes de adaptación nacional, exigiendo una cooperación transfronteriza prioritaria para rediseñar infraestructuras críticas, asegurando el suministro de agua para proteger los sectores agrícola y también varios puntos logísticos europeos.